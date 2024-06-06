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Россия поддерживала контакты с талибами долгие годы, заявила Захарова - РИА Новости, 06.06.2024
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13:33 06.06.2024 (обновлено: 14:16 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/zakharova-1950986037.html
Россия поддерживала контакты с талибами долгие годы, заявила Захарова
Россия поддерживала контакты с талибами долгие годы, заявила Захарова - РИА Новости, 06.06.2024
Россия поддерживала контакты с талибами долгие годы, заявила Захарова
Россия поддерживала контакты с талибами на протяжении долгих лет, это было необходимо для решения накопившихся проблем заявила Захарова в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:33
2024-06-06T14:16
в мире
россия
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
сергей лавров
замир кабулов
талибан
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия поддерживала контакты с талибами на протяжении долгих лет, это было необходимо для решения накопившихся проблем заявила Захарова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Сейчас работа по выстраиванию отношений (с талибаном* – ред.) ведется. Но мы поддерживали контакты и все эти годы, я имею в виду, для нас эта тема не новая c движением талибов", - сказала Захарова. Она также заметила, что эти контакты был необходимы для решения большого количества проблем, которые там создали американцы и натовцы. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240529/mid-1949044013.html
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в мире, россия, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, сергей лавров, замир кабулов, талибан, оон
В мире, Россия, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Сергей Лавров, Замир Кабулов, Талибан, ООН
Россия поддерживала контакты с талибами долгие годы, заявила Захарова

Захарова: Россия поддерживала контакты с талибами для решения проблем

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ. 6 июня 2024
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ. 6 июня 2024
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия поддерживала контакты с талибами на протяжении долгих лет, это было необходимо для решения накопившихся проблем заявила Захарова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Сейчас работа по выстраиванию отношений (с талибаном* – ред.) ведется. Но мы поддерживали контакты и все эти годы, я имею в виду, для нас эта тема не новая c движением талибов", - сказала Захарова.
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Она также заметила, что эти контакты был необходимы для решения большого количества проблем, которые там создали американцы и натовцы.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреРоссияАфганистанКабул (город)Мохаммад Хасан АхундСергей ЛавровЗамир КабуловТалибанООН
 
 
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