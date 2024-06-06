Россия поддерживала контакты с талибами долгие годы, заявила Захарова
Захарова: Россия поддерживала контакты с талибами для решения проблем
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ. 6 июня 2024
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ. 6 июня 2024
С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия поддерживала контакты с талибами на протяжении долгих лет, это было необходимо для решения накопившихся проблем заявила Захарова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Сейчас работа по выстраиванию отношений (с талибаном* – ред.) ведется. Но мы поддерживали контакты и все эти годы, я имею в виду, для нас эта тема не новая c движением талибов", - сказала Захарова.
Она также заметила, что эти контакты был необходимы для решения большого количества проблем, которые там создали американцы и натовцы.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.