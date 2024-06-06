https://ria.ru/20240606/zakharova-1950984486.html

Захарова заявила о работе над исключением "Талибана" из списка террористов

Захарова заявила о работе над исключением "Талибана" из списка террористов - РИА Новости, 06.06.2024

Захарова заявила о работе над исключением "Талибана" из списка террористов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что над вопросом исключения радикального движения "Талибан"* из списка... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:30

2024-06-06T13:30

2024-06-06T13:31

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что над вопросом исключения радикального движения "Талибан"* из списка террористов работают разные ведомства. "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. "Как это будет сделано? Над этим вопросом трудятся эксперты, юристы, правовики, международники, представители различных ведомств, и (ведутся) соответствующие процедуры, которые задействованы",- сказала она на полях ПМЭФ. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ. Пятого июня президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо выстраивать отношения с правительством "Талибана"*, контакты есть Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240528/putin-1948939509.html

https://ria.ru/20240527/taliby-1948758221.html

https://ria.ru/20240328/terroristy-1936377651.html

россия

афганистан

кабул (город)

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россия, афганистан, кабул (город), мария захарова, мохаммад хасан ахунд, сергей лавров, талибан, оон