Захарова заявила о работе над исключением "Талибана" из списка террористов
Захарова: над вопросом статуса "Талибана" работают разные ведомства
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что над вопросом исключения радикального движения "Талибан"* из списка террористов работают разные ведомства.
"Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
"Как это будет сделано? Над этим вопросом трудятся эксперты, юристы, правовики, международники, представители различных ведомств, и (ведутся) соответствующие процедуры, которые задействованы",- сказала она на полях ПМЭФ.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
Пятого июня президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо выстраивать отношения с правительством "Талибана"*, контакты есть
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.