https://ria.ru/20240606/zakharova-1950851907.html

В МИД отреагировали на угрозы Франции в адрес российских дипломатов

В МИД отреагировали на угрозы Франции в адрес российских дипломатов - РИА Новости, 06.06.2024

В МИД отреагировали на угрозы Франции в адрес российских дипломатов

Москва ответит Франции, если Париж тронет российских дипломатов, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя угрозы... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T01:53

2024-06-06T01:53

2024-06-06T09:39

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва ответит Франции, если Париж тронет российских дипломатов, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя угрозы ввести санкции против дипмиссии в этой стране."Тронут наших дипломатов, получат ответные меры", — говорится в публикации.Захарова привела три варианта, что могло не понравиться Парижу в словах пресс-секретаря посольства — все еще существующие традиции задавать вопросы и давать ответы, а также возможная гибель на Украине французов, которую до этого в европейской стране усиленно отрицали.Агрессивная риторика ПарижаПрезидент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько резонансных высказываний на тему конфликта на Украине. Так, по его словам, Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Политик утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом.В прошлый вторник он заявил, что Киеву нужно разрешить поражать объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы. При этом Макрон не считает это эскалацией.Кроме того, как писала газета Le Monde, французский президент хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней".В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.

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https://ria.ru/20240604/otvet-1950299823.html

https://ria.ru/20240606/putin-1950838781.html

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в мире, россия, франция, украина, мария захарова, владимир путин, эммануэль макрон, париж