https://ria.ru/20240606/zaderzhanie-1950915943.html
СК задержал еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году
СК задержал еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году - РИА Новости, 06.06.2024
СК задержал еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году
Силовики задержали еще одного участника вооруженного нападения на Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли 129 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:58
2024-06-06T10:58
2024-06-06T10:58
происшествия
буденновск
россия
хасавюртовский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника вооруженного нападения на Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли 129 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Получены доказательства причастности жителя Хасавюртовского района республики Дагестан Казбека Анасова к совершению указанных преступлений. Он обвиняется в совершении преступлений… "террористический акт", "бандитизм", "захват заложников" и "убийство", - сказали в ведомстве. Установлено, что в первой половине июня 1995 года Анасов вступил в состав банды Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений. Анасов и другие боевики 14 июня с оружием и взрывчаткой напали на Буденновск в Ставропольском крае, в результате были убиты 129 человек, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 317 гражданам, захвачены 1586 заложников. "Анасов задержан. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК. В понедельник СК и ФСБ сообщили о задержании жителя Москвы и уроженца Чечни Хамзата Зоева, участвовавшего в нападении на Буденновск.
https://ria.ru/20231220/napadenie-1917088777.html
https://ria.ru/20231220/terrorist-1916904896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, буденновск, россия, хасавюртовский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Буденновск, Россия, Хасавюртовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК задержал еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году
СК задержал второго за неделю участника нападения на Буденновск в 1995 году