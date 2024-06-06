https://ria.ru/20240606/zaderzhanie-1950915943.html

СК задержал еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году

СК задержал еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году - РИА Новости, 06.06.2024

СК задержал еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году

Силовики задержали еще одного участника вооруженного нападения на Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли 129 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:58

2024-06-06T10:58

2024-06-06T10:58

происшествия

буденновск

россия

хасавюртовский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника вооруженного нападения на Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли 129 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Получены доказательства причастности жителя Хасавюртовского района республики Дагестан Казбека Анасова к совершению указанных преступлений. Он обвиняется в совершении преступлений… "террористический акт", "бандитизм", "захват заложников" и "убийство", - сказали в ведомстве. Установлено, что в первой половине июня 1995 года Анасов вступил в состав банды Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений. Анасов и другие боевики 14 июня с оружием и взрывчаткой напали на Буденновск в Ставропольском крае, в результате были убиты 129 человек, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 317 гражданам, захвачены 1586 заложников. "Анасов задержан. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК. В понедельник СК и ФСБ сообщили о задержании жителя Москвы и уроженца Чечни Хамзата Зоева, участвовавшего в нападении на Буденновск.

https://ria.ru/20231220/napadenie-1917088777.html

https://ria.ru/20231220/terrorist-1916904896.html

буденновск

россия

хасавюртовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, буденновск, россия, хасавюртовский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)