https://ria.ru/20240606/yaponiya-1951129279.html

Япония утратила истинную независимость и суверенитет, заявила Захарова

Япония утратила истинную независимость и суверенитет, заявила Захарова - РИА Новости, 06.06.2024

Япония утратила истинную независимость и суверенитет, заявила Захарова

Япония утратила истинную независимость и суверенитет и не имеет возможности, а теперь и права - с точки зрения США - принимать национально ориентированные... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:53

2024-06-06T18:53

2024-06-06T18:53

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Япония утратила истинную независимость и суверенитет и не имеет возможности, а теперь и права - с точки зрения США - принимать национально ориентированные решения, заявила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление президента России Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору, заявил, что якобы попытки Москвы "переложить ответственность на японскую сторону являются крайне несправедливыми и категорически неприемлемыми". "Что касается вопроса, почему Токио так себя ведет,- к сожалению, не самостоятельные. Это очередной пример того, как экономически развитая держава, имеющая свою историю, свою культуру, утратила истинную независимость и истинный суверенитет и не имеет возможности, а теперь уже и права с точки зрения своего куратора в Вашингтоне принимать национально ориентированные решения", - сказала Захарова. Комментируя заявления Токио о том, что Москва якобы пытается переложить ответственность за ухудшение отношений на Японию, Захарова предложила властям страны привести хоть один пример того, как РФ разрушала двусторонние отношения. По ее словам, таких примеров нет. Она подчеркнула, что Россия всегда проявляла добрую волю во всем, а Япония ставила политические и исторические проблемы во главу угла, не давая раскрыться отношениям между странами "по полной". "Мы шли полностью на контакт, мы их развивали - эти связи, мы находили возможности для выхода из сложных ситуаций. Было согласовано немало интересных проектов, и была хорошая дорожная карта по поиску решений и по реализации возможностей, в том числе тема, которая для Токио является основной, придуманной для Токио, Соединенными Штатами Америки, - это якобы проблема островов. Это же все было с подачи только Соединенных Штатов Америки. Навязано Японии как политическому режиму, Японии как обществу и поставлено во главу угла отношений с нашей страной. Почему-то... Наверное потому, что Штаты боялись какого-то сближения, а, по-моему, экономические выгоды очевидны для всех, если бы такое сближение или хотя бы нормальные отношения развивались", - отметила официальный представитель российского МИД. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/putin-1950950864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

япония, россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)