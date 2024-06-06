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Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами - РИА Новости, 06.06.2024
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06:32 06.06.2024 (обновлено: 11:14 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/yaponiya-1950867025.html
Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами
Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами - РИА Новости, 06.06.2024
Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление президента России Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T06:32
2024-06-06T11:14
в мире
япония
россия
москва
есимаса хаяси
владимир путин
токио
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ТОКИО, 6 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление президента России Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору, заявил, что якобы попытки Москвы "переложить ответственность на японскую сторону являются крайне несправедливыми и категорически неприемлемыми". В ходе пресс-конференции в четверг журналист агентства Киодо попросил Хаяси прокомментировать заявления российского лидера в ходе встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств, среди которых было и Киодо. В частности, Путин заявил, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, но только при создании соответствующих условий, прежде всего со стороны партнеров. Кроме этого, российский президент напомнил, что официальный Токио присоединился к призывам добиться стратегического поражения России, что также является препятствием для продолжения диалога. По его словам, текущая ситуация в российско-японских отношениях вызвана конфликтом на Украине. "Попытки переложить ответственность на Японию чрезвычайно несправедливы и категорически неприемлемы", — отметил генсек японского кабмина. Хаяси признал, что "отношения с Россией находятся на очень непростой точке", однако, несмотря на это, Токио "продолжает придерживаться плана решения проблемы северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды. — Прим. ред.) и заключения мирного договора". Хаяси также попросили прокомментировать слова Путина о том, что он не понимает, "почему он должен стесняться посещать" Курильские острова, так как "Российская Федерация исходит из того, что это часть суверенной территории России". "Визит высокопоставленных лиц России (на Курилы. — Прим. ред.) не соответствует позиции нашей страны. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и соответствующим образом реагировать", — добавил генсек японского правительства. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что эта декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924271441.html
https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924491347.html
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в мире, япония, россия, москва, есимаса хаяси, владимир путин, токио
В мире, Япония, Россия, Москва, Есимаса Хаяси, Владимир Путин, Токио
Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами

Япония сочла слова Путина об условиях возобновления диалога неприемлемыми

© AFP 2024 / SERGEY DOLZHENKOГенеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AFP 2024 / SERGEY DOLZHENKO
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление президента России Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору, заявил, что якобы попытки Москвы "переложить ответственность на японскую сторону являются крайне несправедливыми и категорически неприемлемыми".
В ходе пресс-конференции в четверг журналист агентства Киодо попросил Хаяси прокомментировать заявления российского лидера в ходе встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств, среди которых было и Киодо. В частности, Путин заявил, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, но только при создании соответствующих условий, прежде всего со стороны партнеров. Кроме этого, российский президент напомнил, что официальный Токио присоединился к призывам добиться стратегического поражения России, что также является препятствием для продолжения диалога.
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По его словам, текущая ситуация в российско-японских отношениях вызвана конфликтом на Украине. "Попытки переложить ответственность на Японию чрезвычайно несправедливы и категорически неприемлемы", — отметил генсек японского кабмина.
Хаяси признал, что "отношения с Россией находятся на очень непростой точке", однако, несмотря на это, Токио "продолжает придерживаться плана решения проблемы северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды. — Прим. ред.) и заключения мирного договора".
Хаяси также попросили прокомментировать слова Путина о том, что он не понимает, "почему он должен стесняться посещать" Курильские острова, так как "Российская Федерация исходит из того, что это часть суверенной территории России".
"Визит высокопоставленных лиц России (на Курилы. — Прим. ред.) не соответствует позиции нашей страны. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и соответствующим образом реагировать", — добавил генсек японского правительства.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что эта декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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