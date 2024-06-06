https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html
Москва снова напугала Европу
Москва снова напугала Европу - РИА Новости, 06.06.2024
Москва снова напугала Европу
Европа идет голосовать — сегодня начинаются выборы в Европарламент. Избиратели 27 стран должны избрать 720 депутатов на пять лет, и хотя это уже десятые прямые... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:00
2024-06-06T08:00
2024-06-06T12:26
аналитика
европа
украина
россия
марин ле пен
урсула фон дер ляйен
европарламент
евросоюз
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Европа идет голосовать — сегодня начинаются выборы в Европарламент. Избиратели 27 стран должны избрать 720 депутатов на пять лет, и хотя это уже десятые прямые выборы общеевропейского парламента, в этот раз истеблишмент нервничает. С чего бы это? Вроде как и явка должна быть чуть ли не на десять процентов выше, чем в прошлый раз, то есть европейцам небезразлично их будущее. Но дело в том, что не совсем понятно, как они, эти европейцы, проголосуют, точнее, понятно, что не слишком правильно в отношении евроинтеграторов.В чем же причина?Может быть, в последствиях пандемии, в том числе экономических? Например, инфляция, рост стоимости жизни, замедление экономики — это очень волнует избирателей. Тем более что свой вклад в экономический кризис внес и разрыв связей с Россией, хотя теперь это уже мелочь на фоне рассуждений об отправке войск европейских стран на Украину. Так может быть, избиратели недовольны тем, что, посягнув на Украину, Европа все глубже втягивается в конфликт с Россией? Или, может быть, дело в ситуации с мигрантами (в том числе украинскими) — она ведь тоже очень раздражает европейцев? То есть у еврограждан есть масса поводов быть недовольными как ситуацией в ЕС, так и своими политическими элитами.Но сами эти элиты считают, что вся проблема в том, что по Европе бродит доппельгангер, то есть двойник настоящей, правильной Европы. И запустили его русские, чтобы сеять клевету и рознь между европейцами и настраивать их против политических элит. Об этом говорят Боррель, соотечественница и конкурентка (в качестве кандидата в главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен либералка Мари-Агнес Штрак-Циммерман — она рассказывает о российской "машине дезинформации". О том, что ее называют доппельгангером, сообщает CNN, и над ее раскрытием уже два года работают американские и европейские спецы.Действительно, даже страшно себе представить, что эти русские могут выдумать про Европу! CNN узнал, что "особое внимание уделяется фальшивым историям с целью повлиять на отношение к таким темам, как конфликты на Украине и в Газе". Нет, вы представляете, какие негодяи эти русские изготовители фальшивок — настраивают европейцев на неправильную волну! И главное — как успешно это делают: по европейским же опросам, за немедленное прекращение боевых действий в Газе выступают 65 процентов, а за мир на Украине — 60. Ведь это Москва их так настроила? Или, может быть, все наоборот — и российские дезинформаторы подталкивают европейцев к поддержке Израиля и Украины, а европейские лидеры прилагают все усилия к достижению мира?На самом деле не нужны никакие доппельгангеры, когда европейские лидеры ведут себя максимально двулично — и в отношении Ближнего Востока, и по поводу Украины. На словах призывают Израиль остановиться, а на деле не оказывают на него никакого давления, тем более экономического. Рассуждают о мире на Украине, но обещают добиться стратегического поражения России. А уж какое противоречие между действиями властей и ожиданиями людей в миграционной политике — и говорить не приходится.Так что нет ничего удивительного, что по итогам выборов евроинтеграторы потеряют часть голосов, — странно, что так немного. Если говорить коротко, то евроскептики (их еще называют ультраправыми, популистами и прочими бранными словами) могут увеличить свое нынешнее представительство с 18 процентов до максимум 25, то есть ничего близкого к большинству у них не будет, а власть останется в руках нынешней коалиции правых (давно уже условно правых), социал-демократов и либералов. Но и четверть голосов у "неправильных" расценивается как большая проблема.Конечно, есть шанс, что две евроскептические фракции — "Европейские консерваторы и реформисты" (самая известная партия в ней — это правящая на Апеннинах "Братья Италии" Мелони) и "Идентичность и демократия" (в нее входит партия Марин Ле Пен) — объединятся и смогут создать крупнейшую фракцию. Но им все равно не удастся собрать в нее всех евроскептиков: накануне выборов Ле Пен была вынуждена исключить из ИД целую "Альтернативу для Германии" (на фоне скандалов вокруг китайских связей лидера предвыборного списка АдГ). Но даже если бы получилось собрать в кулак всех противников нынешней модели евроинтеграции, то изменить политику Брюсселя (и внешнюю, и евроинтеграционную) сейчас не удастся — с 25 или даже 30 (если брать голоса немногочисленных в Европарламенте настоящих левых) процентами голосов это бесполезно.Однако значение нынешнего голосования не в том, что в Европе сменится баланс сил в элите или хотя бы скорректируется направление движения, — этого не произойдет. Но закрепится очень нехорошая — для атлантистов и евроинтеграторов — тенденция: от выборов к выборам евроскептики прибавляют. Конечно, их всячески шельмуют, раскалывают и подставляют, но понятно, что по мере того, как они набирают популярность, делать это становится все сложнее. И их влияние будет расти — до тех пор, пока они не придут к власти, пусть и в составе коалиции.И эта тенденция, это направление России на руку, потому что в нем проявляется не якобы сконструированный нами искусственный доппельгангер, а реальное лицо Европы. Или, может быть, другой Европы? Или даже новой Европы? Да нет, старой Европы, самостоятельной, у которой всегда были противоречия с Россией, но были вместе с тем желание и умение определять и отстаивать собственные, а не чужие интересы. Именно этого мы сейчас и желаем настоящим европейцам.А поиски "русского влияния" и "русского следа" на выборах — это всегда признак глубокого кризиса. Спросите хотя бы у американцев.
https://ria.ru/20240603/rossiya-1950242364.html
https://ria.ru/20240604/evroparlament-1950308570.html
https://ria.ru/20240603/evrovoyuz-1950187772.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950555344.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, европа, украина, россия, марин ле пен, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
Аналитика, Европа, Украина, Россия, Марин Ле Пен, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
Европа идет голосовать — сегодня начинаются выборы в Европарламент. Избиратели 27 стран должны избрать 720 депутатов на пять лет, и хотя это уже десятые прямые выборы общеевропейского парламента, в этот раз истеблишмент нервничает. С чего бы это? Вроде как и явка должна быть чуть ли не на десять процентов выше, чем в прошлый раз, то есть европейцам небезразлично их будущее. Но дело в том, что не совсем понятно, как они, эти европейцы, проголосуют, точнее, понятно, что не слишком правильно в отношении евроинтеграторов.
Может быть, в последствиях пандемии, в том числе экономических? Например, инфляция, рост стоимости жизни, замедление экономики — это очень волнует избирателей. Тем более что свой вклад в экономический кризис внес и разрыв связей с Россией
, хотя теперь это уже мелочь на фоне рассуждений об отправке войск европейских стран на Украину
. Так может быть, избиратели недовольны тем, что, посягнув на Украину, Европа все глубже втягивается в конфликт с Россией? Или, может быть, дело в ситуации с мигрантами (в том числе украинскими) — она ведь тоже очень раздражает европейцев? То есть у еврограждан есть масса поводов быть недовольными как ситуацией в ЕС
, так и своими политическими элитами.
Но сами эти элиты считают, что вся проблема в том, что по Европе бродит доппельгангер, то есть двойник настоящей, правильной Европы. И запустили его русские, чтобы сеять клевету и рознь между европейцами и настраивать их против политических элит. Об этом говорят Боррель, соотечественница и конкурентка (в качестве кандидата в главы Еврокомиссии
) Урсулы фон дер Ляйен
либералка Мари-Агнес Штрак-Циммерман — она рассказывает о российской "машине дезинформации". О том, что ее называют доппельгангером, сообщает CNN, и над ее раскрытием уже два года работают американские и европейские спецы.
Действительно, даже страшно себе представить, что эти русские могут выдумать про Европу! CNN узнал, что "особое внимание уделяется фальшивым историям с целью повлиять на отношение к таким темам, как конфликты на Украине и в Газе". Нет, вы представляете, какие негодяи эти русские изготовители фальшивок — настраивают европейцев на неправильную волну! И главное — как успешно это делают: по европейским же опросам, за немедленное прекращение боевых действий в Газе выступают 65 процентов, а за мир на Украине — 60. Ведь это Москва
их так настроила? Или, может быть, все наоборот — и российские дезинформаторы подталкивают европейцев к поддержке Израиля
и Украины, а европейские лидеры прилагают все усилия к достижению мира?
На самом деле не нужны никакие доппельгангеры, когда европейские лидеры ведут себя максимально двулично — и в отношении Ближнего Востока
, и по поводу Украины. На словах призывают Израиль остановиться, а на деле не оказывают на него никакого давления, тем более экономического. Рассуждают о мире на Украине, но обещают добиться стратегического поражения России. А уж какое противоречие между действиями властей и ожиданиями людей в миграционной политике — и говорить не приходится.
Так что нет ничего удивительного, что по итогам выборов евроинтеграторы потеряют часть голосов, — странно, что так немного. Если говорить коротко, то евроскептики (их еще называют ультраправыми, популистами и прочими бранными словами) могут увеличить свое нынешнее представительство с 18 процентов до максимум 25, то есть ничего близкого к большинству у них не будет, а власть останется в руках нынешней коалиции правых (давно уже условно правых), социал-демократов и либералов. Но и четверть голосов у "неправильных" расценивается как большая проблема.
Конечно, есть шанс, что две евроскептические фракции — "Европейские консерваторы и реформисты" (самая известная партия в ней — это правящая на Апеннинах "Братья Италии
" Мелони) и "Идентичность и демократия" (в нее входит партия Марин Ле Пен
) — объединятся и смогут создать крупнейшую фракцию. Но им все равно не удастся собрать в нее всех евроскептиков: накануне выборов Ле Пен была вынуждена исключить из ИД целую "Альтернативу для Германии" (на фоне скандалов вокруг китайских связей лидера предвыборного списка АдГ). Но даже если бы получилось собрать в кулак всех противников нынешней модели евроинтеграции, то изменить политику Брюсселя
(и внешнюю, и евроинтеграционную) сейчас не удастся — с 25 или даже 30 (если брать голоса немногочисленных в Европарламенте настоящих левых) процентами голосов это бесполезно.
Однако значение нынешнего голосования не в том, что в Европе сменится баланс сил в элите или хотя бы скорректируется направление движения, — этого не произойдет. Но закрепится очень нехорошая — для атлантистов и евроинтеграторов — тенденция: от выборов к выборам евроскептики прибавляют. Конечно, их всячески шельмуют, раскалывают и подставляют, но понятно, что по мере того, как они набирают популярность, делать это становится все сложнее. И их влияние будет расти — до тех пор, пока они не придут к власти, пусть и в составе коалиции.
И эта тенденция, это направление России на руку, потому что в нем проявляется не якобы сконструированный нами искусственный доппельгангер, а реальное лицо Европы. Или, может быть, другой Европы? Или даже новой Европы? Да нет, старой Европы, самостоятельной, у которой всегда были противоречия с Россией, но были вместе с тем желание и умение определять и отстаивать собственные, а не чужие интересы. Именно этого мы сейчас и желаем настоящим европейцам.
А поиски "русского влияния" и "русского следа" на выборах — это всегда признак глубокого кризиса. Спросите хотя бы у американцев.