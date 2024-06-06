https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

Москва снова напугала Европу

Москва снова напугала Европу - РИА Новости, 06.06.2024

Москва снова напугала Европу

Европа идет голосовать — сегодня начинаются выборы в Европарламент. Избиратели 27 стран должны избрать 720 депутатов на пять лет, и хотя это уже десятые прямые... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:00

2024-06-06T08:00

2024-06-06T12:26

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Европа идет голосовать — сегодня начинаются выборы в Европарламент. Избиратели 27 стран должны избрать 720 депутатов на пять лет, и хотя это уже десятые прямые выборы общеевропейского парламента, в этот раз истеблишмент нервничает. С чего бы это? Вроде как и явка должна быть чуть ли не на десять процентов выше, чем в прошлый раз, то есть европейцам небезразлично их будущее. Но дело в том, что не совсем понятно, как они, эти европейцы, проголосуют, точнее, понятно, что не слишком правильно в отношении евроинтеграторов.В чем же причина?Может быть, в последствиях пандемии, в том числе экономических? Например, инфляция, рост стоимости жизни, замедление экономики — это очень волнует избирателей. Тем более что свой вклад в экономический кризис внес и разрыв связей с Россией, хотя теперь это уже мелочь на фоне рассуждений об отправке войск европейских стран на Украину. Так может быть, избиратели недовольны тем, что, посягнув на Украину, Европа все глубже втягивается в конфликт с Россией? Или, может быть, дело в ситуации с мигрантами (в том числе украинскими) — она ведь тоже очень раздражает европейцев? То есть у еврограждан есть масса поводов быть недовольными как ситуацией в ЕС, так и своими политическими элитами.Но сами эти элиты считают, что вся проблема в том, что по Европе бродит доппельгангер, то есть двойник настоящей, правильной Европы. И запустили его русские, чтобы сеять клевету и рознь между европейцами и настраивать их против политических элит. Об этом говорят Боррель, соотечественница и конкурентка (в качестве кандидата в главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен либералка Мари-Агнес Штрак-Циммерман — она рассказывает о российской "машине дезинформации". О том, что ее называют доппельгангером, сообщает CNN, и над ее раскрытием уже два года работают американские и европейские спецы.Действительно, даже страшно себе представить, что эти русские могут выдумать про Европу! CNN узнал, что "особое внимание уделяется фальшивым историям с целью повлиять на отношение к таким темам, как конфликты на Украине и в Газе". Нет, вы представляете, какие негодяи эти русские изготовители фальшивок — настраивают европейцев на неправильную волну! И главное — как успешно это делают: по европейским же опросам, за немедленное прекращение боевых действий в Газе выступают 65 процентов, а за мир на Украине — 60. Ведь это Москва их так настроила? Или, может быть, все наоборот — и российские дезинформаторы подталкивают европейцев к поддержке Израиля и Украины, а европейские лидеры прилагают все усилия к достижению мира?На самом деле не нужны никакие доппельгангеры, когда европейские лидеры ведут себя максимально двулично — и в отношении Ближнего Востока, и по поводу Украины. На словах призывают Израиль остановиться, а на деле не оказывают на него никакого давления, тем более экономического. Рассуждают о мире на Украине, но обещают добиться стратегического поражения России. А уж какое противоречие между действиями властей и ожиданиями людей в миграционной политике — и говорить не приходится.Так что нет ничего удивительного, что по итогам выборов евроинтеграторы потеряют часть голосов, — странно, что так немного. Если говорить коротко, то евроскептики (их еще называют ультраправыми, популистами и прочими бранными словами) могут увеличить свое нынешнее представительство с 18 процентов до максимум 25, то есть ничего близкого к большинству у них не будет, а власть останется в руках нынешней коалиции правых (давно уже условно правых), социал-демократов и либералов. Но и четверть голосов у "неправильных" расценивается как большая проблема.Конечно, есть шанс, что две евроскептические фракции — "Европейские консерваторы и реформисты" (самая известная партия в ней — это правящая на Апеннинах "Братья Италии" Мелони) и "Идентичность и демократия" (в нее входит партия Марин Ле Пен) — объединятся и смогут создать крупнейшую фракцию. Но им все равно не удастся собрать в нее всех евроскептиков: накануне выборов Ле Пен была вынуждена исключить из ИД целую "Альтернативу для Германии" (на фоне скандалов вокруг китайских связей лидера предвыборного списка АдГ). Но даже если бы получилось собрать в кулак всех противников нынешней модели евроинтеграции, то изменить политику Брюсселя (и внешнюю, и евроинтеграционную) сейчас не удастся — с 25 или даже 30 (если брать голоса немногочисленных в Европарламенте настоящих левых) процентами голосов это бесполезно.Однако значение нынешнего голосования не в том, что в Европе сменится баланс сил в элите или хотя бы скорректируется направление движения, — этого не произойдет. Но закрепится очень нехорошая — для атлантистов и евроинтеграторов — тенденция: от выборов к выборам евроскептики прибавляют. Конечно, их всячески шельмуют, раскалывают и подставляют, но понятно, что по мере того, как они набирают популярность, делать это становится все сложнее. И их влияние будет расти — до тех пор, пока они не придут к власти, пусть и в составе коалиции.И эта тенденция, это направление России на руку, потому что в нем проявляется не якобы сконструированный нами искусственный доппельгангер, а реальное лицо Европы. Или, может быть, другой Европы? Или даже новой Европы? Да нет, старой Европы, самостоятельной, у которой всегда были противоречия с Россией, но были вместе с тем желание и умение определять и отстаивать собственные, а не чужие интересы. Именно этого мы сейчас и желаем настоящим европейцам.А поиски "русского влияния" и "русского следа" на выборах — это всегда признак глубокого кризиса. Спросите хотя бы у американцев.

https://ria.ru/20240603/rossiya-1950242364.html

https://ria.ru/20240604/evroparlament-1950308570.html

https://ria.ru/20240603/evrovoyuz-1950187772.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950555344.html

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аналитика, европа, украина, россия, марин ле пен, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, еврокомиссия