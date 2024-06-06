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Житель Кубани получил 6,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ
Житель Кубани получил 6,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
Житель Кубани получил 6,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ
Верховный суд Крыма приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима жителя Краснодарского края за попытку вступить в ряды украинских войск, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:38
2024-06-06T12:38
2024-06-06T12:38
специальная военная операция на украине
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краснодарский край
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима жителя Краснодарского края за попытку вступить в ряды украинских войск, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. "Суд приговорил мужчину к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, дальнейшим ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении. В частности, житель Кубани признан виновным по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). "Установлено, что подсудимый в целях вступления в ряды вооруженных формирований на территории Украины и принятия участия в военных действиях против Российской Федерации, инициировал контакт с представителями управления разведки Украины", - говорится в сообщении. Мужчина был задержан крымскими пограничниками при попытке выезда на территорию Украины.
https://ria.ru/20240410/sud-1939025699.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, украина, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины
Житель Кубани получил 6,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ
Суд Крыма приговорил жителя Кубани к 6,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ