https://ria.ru/20240606/vsu-1950959593.html

Житель Кубани получил 6,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ

Житель Кубани получил 6,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024

Житель Кубани получил 6,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ

Верховный суд Крыма приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима жителя Краснодарского края за попытку вступить в ряды украинских войск, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:38

2024-06-06T12:38

2024-06-06T12:38

специальная военная операция на украине

происшествия

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краснодарский край

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима жителя Краснодарского края за попытку вступить в ряды украинских войск, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. "Суд приговорил мужчину к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, дальнейшим ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении. В частности, житель Кубани признан виновным по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). "Установлено, что подсудимый в целях вступления в ряды вооруженных формирований на территории Украины и принятия участия в военных действиях против Российской Федерации, инициировал контакт с представителями управления разведки Украины", - говорится в сообщении. Мужчина был задержан крымскими пограничниками при попытке выезда на территорию Украины.

https://ria.ru/20240410/sud-1939025699.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, украина, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины