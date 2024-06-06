Во Владивостоке возбудили дело после резонансного избиения женщины
Прокуратура Приморья возбудила дело после избиения женщины бывшим парнем
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с избиением жительницы Владивостока ее бывшим парнем, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
В Telegram-каналах широко разошлась информация о том, что девушку во время отдыха в пригороде Владивостока избил ее бывший парень. Опубликованы фото пострадавшей со швами на руках, которые ей пришлось наложить после того, как в ходе нападения она порезалась разбитым стеклом. Со ссылкой на родных девушки сообщалось, что мужчина постоянно преследует ее. В полиции РИА Новости рассказали, что по заявлению пострадавшей проводится проверка.
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"Прокуратура Надеждинского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту причинения телесных повреждений жительнице Владивостока. В мае 2024 года 22-летняя потерпевшая обратилась в полицию по факту причинения ей резаных ран рук на территории СНТ "Гидрогеолог". После появления в СМИ сведений о том, что к преступному посягательству может быть причастен бывший сожитель девушки, прокурор района в рамках координации дал поручения органу предварительного расследования об отработке версии", - сказал собеседник.
Он отметил, что пока дело возбуждено по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Так как еще идет экспертиза, статья может быть заменена.
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