Рейтинг@Mail.ru
Омская визажистка потребовала с блогера Лерчек миллион рублей - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/vizazhistka-1950857251.html
Омская визажистка потребовала с блогера Лерчек миллион рублей
Омская визажистка потребовала с блогера Лерчек миллион рублей - РИА Новости, 06.06.2024
Омская визажистка потребовала с блогера Лерчек миллион рублей
Омская визажистка и бьюти-блогер Арина Чумак в суде требует более 1 миллиона рублей с блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сказано в картотеке Арбитражного суда... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T03:35
2024-06-06T03:35
происшествия
москва
валерия чекалина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_0:118:1965:1223_1920x0_80_0_0_d07c40abaa2f6fb09b962e75bd5d1ea9.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Омская визажистка и бьюти-блогер Арина Чумак в суде требует более 1 миллиона рублей с блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сказано в картотеке Арбитражного суда Москвы. "Заявление Чумак Арины Тургутовны поступило 3 июня", - сказано в карточке дела. Сумма исковых требований превышает миллион рублей, суть претензий на раскрывается. Ранее против Чекалиной и ее супруга было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денег. После погашения задоленности уголовные дела прекратили.
https://ria.ru/20231119/scheta-1910395144.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_144:0:1965:1366_1920x0_80_0_0_38e598a3b7766a3964e88b8df905dd9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, валерия чекалина
Происшествия, Москва, Валерия Чекалина
Омская визажистка потребовала с блогера Лерчек миллион рублей

Омская визажистка Чумак требует в суде более миллиона рублей с блогера Лерчек

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Омская визажистка и бьюти-блогер Арина Чумак в суде требует более 1 миллиона рублей с блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сказано в картотеке Арбитражного суда Москвы.
"Заявление Чумак Арины Тургутовны поступило 3 июня", - сказано в карточке дела. Сумма исковых требований превышает миллион рублей, суть претензий на раскрывается.
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест
19 ноября 2023, 14:00
Ранее против Чекалиной и ее супруга было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денег. После погашения задоленности уголовные дела прекратили.
 
ПроисшествияМоскваВалерия Чекалина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала