https://ria.ru/20240606/vizazhistka-1950857251.html

Омская визажистка потребовала с блогера Лерчек миллион рублей

Омская визажистка потребовала с блогера Лерчек миллион рублей - РИА Новости, 06.06.2024

Омская визажистка потребовала с блогера Лерчек миллион рублей

Омская визажистка и бьюти-блогер Арина Чумак в суде требует более 1 миллиона рублей с блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сказано в картотеке Арбитражного суда... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:35

2024-06-06T03:35

2024-06-06T03:35

происшествия

москва

валерия чекалина

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Омская визажистка и бьюти-блогер Арина Чумак в суде требует более 1 миллиона рублей с блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сказано в картотеке Арбитражного суда Москвы. "Заявление Чумак Арины Тургутовны поступило 3 июня", - сказано в карточке дела. Сумма исковых требований превышает миллион рублей, суть претензий на раскрывается. Ранее против Чекалиной и ее супруга было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денег. После погашения задоленности уголовные дела прекратили.

https://ria.ru/20231119/scheta-1910395144.html

москва

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происшествия, москва, валерия чекалина