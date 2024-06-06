https://ria.ru/20240606/venesuela-1951029436.html

Венесуэла рассчитывает на работу с Россией для стабилизации экономики

Венесуэла рассчитывает на работу с Россией для стабилизации экономики - РИА Новости, 06.06.2024

Венесуэла рассчитывает на работу с Россией для стабилизации экономики

Венесуэла рассчитывает на работу с Россией, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике и восстановить рост, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:15

2024-06-06T15:15

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венесуэла рассчитывает на работу с Россией, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике и восстановить рост, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ вице-президент латиноамериканской страны Хосе Феликс Ривас Альварадо. Он отметил, что одно из серьезных последствий санкций Запада заключается в том, что из-за гиперинфляции и разрушения экономики, которое они вызвали, пострадали условия жизни венесуэльцев, но в то же время санкции подстегнули внутреннее производство. В настоящее время в сфере продуктов питания страна обеспечивает себя сама на 97%. Кроме того, Венесуэла экспортирует продукцию сельского хозяйства. "У нас важные перспективы вместе с нашими партнёрами, например, с азиатским рынком. Мы восстанавливаем основную сферу атаки (Запада - ред) - нефтяное производство, сферу энергетики, и здесь у нас есть коллаборация с Россией, с российскими компаниями", - сказал вице-президент. Другой важный элемент восстановления экономики заключается в сфере здравоохранения, фармацевтики, отметил он. Международные корпорации оставили страну без лекарств, но растет национальное производство медикаментов. "И здесь у нас тоже есть сотрудничество с Россией, есть российские компании в сфере фармацевтики", - подчеркнул Ривас Альварадо. "На этом этапе нам нужно закрепить это восстановление и стабилизацию... Нам нужно диверсифицировать производство, не зависеть только от одного источника экспорта - от нефти", - подчеркнул вице-президент.

https://ria.ru/20240605/maduro-1950614532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, венесуэла, в мире