https://ria.ru/20240606/vaydel-1951052781.html
В Германии предложили новый план по Украине
В Германии предложили новый план по Украине - РИА Новости, 06.06.2024
В Германии предложили новый план по Украине
Запад должен подтолкнуть Украину начать мирные переговоры с Россией, чтобы избежать возникновения глобального столкновения, заявила сопредседатель правой... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:05
2024-06-06T16:05
2024-06-06T16:05
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть Украину начать мирные переговоры с Россией, чтобы избежать возникновения глобального столкновения, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге, которое транслировалось на YouTube-канале Deutscher Bundestag."Начните уже наконец мирные переговоры, <...> чтобы предотвратить смерть, а самое главное, чтобы избежать опасности начала третьей мировой войны", —отметила он.Вайдель подчеркнула, что действия правительства Германии и других стран повысили угрозу глобального столкновения. Кроме того, добавила она, представления Запада о военной победе Украины иллюзорны, ВСУ не смогут одержать победу.Западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240606/preduprezhdenie-1951026821.html
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В мире, Украина, Германия, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Германии предложили новый план по Украине
Глава АдГ Вайдель: Западу нужны переговоры по Украине во избежание мировой войны