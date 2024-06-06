https://ria.ru/20240606/vaydel-1951052781.html

В Германии предложили новый план по Украине

В Германии предложили новый план по Украине - РИА Новости, 06.06.2024

В Германии предложили новый план по Украине

Запад должен подтолкнуть Украину начать мирные переговоры с Россией, чтобы избежать возникновения глобального столкновения, заявила сопредседатель правой... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:05

2024-06-06T16:05

2024-06-06T16:05

в мире

украина

германия

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть Украину начать мирные переговоры с Россией, чтобы избежать возникновения глобального столкновения, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге, которое транслировалось на YouTube-канале Deutscher Bundestag."Начните уже наконец мирные переговоры, <...> чтобы предотвратить смерть, а самое главное, чтобы избежать опасности начала третьей мировой войны", —отметила он.Вайдель подчеркнула, что действия правительства Германии и других стран повысили угрозу глобального столкновения. Кроме того, добавила она, представления Запада о военной победе Украины иллюзорны, ВСУ не смогут одержать победу.Западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.

https://ria.ru/20240606/preduprezhdenie-1951026821.html

https://ria.ru/20240606/sholts-1950974353.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, нато