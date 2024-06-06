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В Германии предложили новый план по Украине - РИА Новости, 06.06.2024
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16:05 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/vaydel-1951052781.html
В Германии предложили новый план по Украине
В Германии предложили новый план по Украине - РИА Новости, 06.06.2024
В Германии предложили новый план по Украине
Запад должен подтолкнуть Украину начать мирные переговоры с Россией, чтобы избежать возникновения глобального столкновения, заявила сопредседатель правой... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:05
2024-06-06T16:05
в мире
украина
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владимир путин
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть Украину начать мирные переговоры с Россией, чтобы избежать возникновения глобального столкновения, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге, которое транслировалось на YouTube-канале Deutscher Bundestag."Начните уже наконец мирные переговоры, &lt;...&gt; чтобы предотвратить смерть, а самое главное, чтобы избежать опасности начала третьей мировой войны", —отметила он.Вайдель подчеркнула, что действия правительства Германии и других стран повысили угрозу глобального столкновения. Кроме того, добавила она, представления Запада о военной победе Украины иллюзорны, ВСУ не смогут одержать победу.Западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240606/preduprezhdenie-1951026821.html
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в мире, украина, германия, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Германия, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Германии предложили новый план по Украине

Глава АдГ Вайдель: Западу нужны переговоры по Украине во избежание мировой войны

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть Украину начать мирные переговоры с Россией, чтобы избежать возникновения глобального столкновения, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге, которое транслировалось на YouTube-канале Deutscher Bundestag.
"Начните уже наконец мирные переговоры, <...> чтобы предотвратить смерть, а самое главное, чтобы избежать опасности начала третьей мировой войны", —отметила он.
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Вайдель подчеркнула, что действия правительства Германии и других стран повысили угрозу глобального столкновения. Кроме того, добавила она, представления Запада о военной победе Украины иллюзорны, ВСУ не смогут одержать победу.
Западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
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