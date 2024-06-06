https://ria.ru/20240606/valyuta-1951162827.html

РЭЦ поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах

РЭЦ поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах - РИА Новости, 06.06.2024

РЭЦ поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах

Обеспечение устойчивой к внешним ограничениям платежной трансграничной инфраструктуры значительно повысит потенциал российской внешней торговли, с учетом этого... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:02

2024-06-06T21:02

2024-06-06T21:02

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Обеспечение устойчивой к внешним ограничениям платежной трансграничной инфраструктуры значительно повысит потенциал российской внешней торговли, с учетом этого Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах, заявил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский 6 июня на сессии "Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества" в рамках ПМЭФ-2024."По всему миру уже наблюдается рост популярности использования криптовалюты для трансграничных расчетов, особенно в тех регионах, где в меньшей степени развита традиционная финансовая система. Мы видим в этом большой потенциал для развития внешнеторговых отношений. Важно, чтобы движение криптовалюты и ее учет были прозрачны для регуляторов", — сказал Георгиевский.По словам вице-президента РЭЦ, на данный момент более 30% трансграничных расчетов осуществляются в рублях. Более широкое использование криптовалюты как альтернативного расчетного средства позволит снизить юридические и налоговые риски российских компаний, а также преодолеть барьеры, связанные с повышенной стоимостью расчетов.Кроме того, дружественные и перспективные для сотрудничества страны входят в число тех, где наиболее активно используются цифровые валюты.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)