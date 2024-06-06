Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
21:02 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/valyuta-1951162827.html
РЭЦ поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах
РЭЦ поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах - РИА Новости, 06.06.2024
РЭЦ поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах
Обеспечение устойчивой к внешним ограничениям платежной трансграничной инфраструктуры значительно повысит потенциал российской внешней торговли, с учетом этого... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:02
2024-06-06T21:02
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951153424_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_cd3b8a2f0b1a777af0eab65232153109.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Обеспечение устойчивой к внешним ограничениям платежной трансграничной инфраструктуры значительно повысит потенциал российской внешней торговли, с учетом этого Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах, заявил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский 6 июня на сессии "Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества" в рамках ПМЭФ-2024."По всему миру уже наблюдается рост популярности использования криптовалюты для трансграничных расчетов, особенно в тех регионах, где в меньшей степени развита традиционная финансовая система. Мы видим в этом большой потенциал для развития внешнеторговых отношений. Важно, чтобы движение криптовалюты и ее учет были прозрачны для регуляторов", — сказал Георгиевский.По словам вице-президента РЭЦ, на данный момент более 30% трансграничных расчетов осуществляются в рублях. Более широкое использование криптовалюты как альтернативного расчетного средства позволит снизить юридические и налоговые риски российских компаний, а также преодолеть барьеры, связанные с повышенной стоимостью расчетов.Кроме того, дружественные и перспективные для сотрудничества страны входят в число тех, где наиболее активно используются цифровые валюты.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума
https://ria.ru/20240606/gusakov-1951039282.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951153424_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_e8bec1a9ba644905f38b9963cedf9b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах

© РИА Новости / Кирилл Зыков Вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский на сессии "Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества" в рамках ПМЭФ-2024
Вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский на сессии Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества в рамках ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский на сессии "Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества" в рамках ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Обеспечение устойчивой к внешним ограничениям платежной трансграничной инфраструктуры значительно повысит потенциал российской внешней торговли, с учетом этого Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах, заявил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский 6 июня на сессии "Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества" в рамках ПМЭФ-2024.
«
"По всему миру уже наблюдается рост популярности использования криптовалюты для трансграничных расчетов, особенно в тех регионах, где в меньшей степени развита традиционная финансовая система. Мы видим в этом большой потенциал для развития внешнеторговых отношений. Важно, чтобы движение криптовалюты и ее учет были прозрачны для регуляторов", — сказал Георгиевский.
По словам вице-президента РЭЦ, на данный момент более 30% трансграничных расчетов осуществляются в рублях. Более широкое использование криптовалюты как альтернативного расчетного средства позволит снизить юридические и налоговые риски российских компаний, а также преодолеть барьеры, связанные с повышенной стоимостью расчетов.
Кроме того, дружественные и перспективные для сотрудничества страны входят в число тех, где наиболее активно используются цифровые валюты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума
Генеральный директор, АО ЭКСАР; старший вице-президент, АО Российский экспортный центр Никита Гусаков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Гусаков: около 25% товарооборота между Россией и ОАЭ — с участием РЭЦ
Вчера, 15:38
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала