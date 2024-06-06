РЭЦ поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах
© РИА Новости / Кирилл Зыков Вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский на сессии "Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества" в рамках ПМЭФ-2024
Вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский на сессии "Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества" в рамках ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Обеспечение устойчивой к внешним ограничениям платежной трансграничной инфраструктуры значительно повысит потенциал российской внешней торговли, с учетом этого Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) поддерживает использование цифровой валюты в трансграничных расчетах, заявил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский 6 июня на сессии "Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества" в рамках ПМЭФ-2024.
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"По всему миру уже наблюдается рост популярности использования криптовалюты для трансграничных расчетов, особенно в тех регионах, где в меньшей степени развита традиционная финансовая система. Мы видим в этом большой потенциал для развития внешнеторговых отношений. Важно, чтобы движение криптовалюты и ее учет были прозрачны для регуляторов", — сказал Георгиевский.
По словам вице-президента РЭЦ, на данный момент более 30% трансграничных расчетов осуществляются в рублях. Более широкое использование криптовалюты как альтернативного расчетного средства позволит снизить юридические и налоговые риски российских компаний, а также преодолеть барьеры, связанные с повышенной стоимостью расчетов.
Кроме того, дружественные и перспективные для сотрудничества страны входят в число тех, где наиболее активно используются цифровые валюты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума