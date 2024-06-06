https://ria.ru/20240606/ukraina-1950913661.html

Многие лидеры стран не поедут на встречу по Украине, пишут СМИ

Многие лидеры стран не поедут на встречу по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2024

Многие лидеры стран не поедут на встречу по Украине, пишут СМИ

Многие лидеры неевропейских стран не примут участие в конференции по Украине в Швейцарии в знак протеста против двойных стандартов Запада в отношении конфликта... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:49

2024-06-06T10:49

2024-06-06T10:50

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Многие лидеры неевропейских стран не примут участие в конференции по Украине в Швейцарии в знак протеста против двойных стандартов Запада в отношении конфликта в секторе Газа, сообщает издание New Statesman со ссылкой на источники. Ранее газета Politico писала, что ряд стран Юго-Восточной Азии устали от конфликта на Украине, а попытки Киева заручиться их поддержкой осложняются реакцией этих государств на отношение Запада к конфликту в Газе. По информации New Statesman, в странах глобального Юга видят противоречие в различной реакции Запада на конфликт в секторе Газа и ситуацию на Украине. "Многие неевропейские лидеры не поедут на конференцию в Швейцарию в знак протеста против противоречивых позиций Запада", - пишет издание. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240606/sammit-1950866279.html

https://ria.ru/20240228/oon-1929888363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, швейцария, украина, владимир хохлов