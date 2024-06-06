Рейтинг@Mail.ru
Многие лидеры стран не поедут на встречу по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 06.06.2024 (обновлено: 10:50 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950913661.html
Многие лидеры стран не поедут на встречу по Украине, пишут СМИ
Многие лидеры стран не поедут на встречу по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2024
Многие лидеры стран не поедут на встречу по Украине, пишут СМИ
Многие лидеры неевропейских стран не примут участие в конференции по Украине в Швейцарии в знак протеста против двойных стандартов Запада в отношении конфликта... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:49
2024-06-06T10:50
в мире
россия
швейцария
украина
владимир хохлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941564098_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_1bc08402d98cafd57b7f977c4fb6bc28.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Многие лидеры неевропейских стран не примут участие в конференции по Украине в Швейцарии в знак протеста против двойных стандартов Запада в отношении конфликта в секторе Газа, сообщает издание New Statesman со ссылкой на источники. Ранее газета Politico писала, что ряд стран Юго-Восточной Азии устали от конфликта на Украине, а попытки Киева заручиться их поддержкой осложняются реакцией этих государств на отношение Запада к конфликту в Газе. По информации New Statesman, в странах глобального Юга видят противоречие в различной реакции Запада на конфликт в секторе Газа и ситуацию на Украине. "Многие неевропейские лидеры не поедут на конференцию в Швейцарию в знак протеста против противоречивых позиций Запада", - пишет издание. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240606/sammit-1950866279.html
https://ria.ru/20240228/oon-1929888363.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941564098_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_37abdec896bf5fba44dc5333c2b162aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, украина, владимир хохлов
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Хохлов
Многие лидеры стран не поедут на встречу по Украине, пишут СМИ

New Statesman: многие неевропейские лидеры не поедут на конференцию по Украине

© iStock.com / AzmanJakaШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© iStock.com / AzmanJaka
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Многие лидеры неевропейских стран не примут участие в конференции по Украине в Швейцарии в знак протеста против двойных стандартов Запада в отношении конфликта в секторе Газа, сообщает издание New Statesman со ссылкой на источники.
Ранее газета Politico писала, что ряд стран Юго-Восточной Азии устали от конфликта на Украине, а попытки Киева заручиться их поддержкой осложняются реакцией этих государств на отношение Запада к конфликту в Газе.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Имеет успех. Немецкий журналист неожиданно высказался о саммите в Швейцарии
06:18
По информации New Statesman, в странах глобального Юга видят противоречие в различной реакции Запада на конфликт в секторе Газа и ситуацию на Украине.
"Многие неевропейские лидеры не поедут на конференцию в Швейцарию в знак протеста против противоречивых позиций Запада", - пишет издание.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя отверг критику дипломата США в СБ ООН
28 февраля, 01:49
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаВладимир Хохлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала