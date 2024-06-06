https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

Глобалисты взвинтили ставки по Украине

Глобалисты взвинтили ставки по Украине - РИА Новости, 06.06.2024

Глобалисты взвинтили ставки по Украине

Могущество коллективного Запада держится на всепроникающем контроле над информацией. Вы хотите вложить деньги в элитную недвижимость в Лондоне, отправить своих... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:00

2024-06-06T08:00

2024-06-06T14:40

аналитика

россия

украина

китай

жак аттали

генри киссинджер

владимир кузнецов (вован)

вооруженные силы украины

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Могущество коллективного Запада держится на всепроникающем контроле над информацией. Вы хотите вложить деньги в элитную недвижимость в Лондоне, отправить своих детей на учебу в Гарвард или выступить в поддержку Украины в ее "освободительной борьбе против России"? Об этом позаботилась самая изощренная "машина желаний", когда-либо существовавшая в истории человечества. Над ее работой трудятся тысячи интеллектуалов, она мыслит и желает за вас — и вам остается только поставить подпись в графе "осуждаю вторжение". The Matrix has you.Но, как оказалось, ее могущество сильно преувеличено. Остроумным пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, скрывающимся под псевдонимами Вован и Лексус, раз за разом удается вскрывать операционные коды этой системы дезинформации, выводя на откровенные разговоры представителей западной элиты, политической и интеллектуальной. На этот раз они от имени политолога и экономиста Жака Аттали провели диалог с Клаусом Швабом, президентом Всемирного экономического форума в Давосе.И Шваб, и Аттали еще с конца 70-х годов играют большую роль в формировании глобалистской картины мира. Обоих сближает стремление к преобразованию "несовершенной", как они считают, человеческой природы (об этом концепция "диктатуры здоровья" у Аттали и идея "инклюзивного капитализма" у Шваба) и жесткая позиция по Украине. Так, в 2023 году Вован и Лексус разыграли Жака Аттали, от имени Петра Порошенко взяв у него интервью, в котором политолог, помимо прочего, радуется зачистке российских СМИ в Европе и призывает к борьбе с Россией до последнего (слово "украинца", к счастью, не произносится). "Нет другого решения, кроме полной победы и избавления от Путина. Мы должны пойти на все возможные риски", — сказал он тогда. Учитывая, что за минувший год страны Запада значительно подняли ставки в конфликте на Украине, можно считать, что призыв Аттали был услышан.Нынешнее интервью с Клаусом Швабом не менее показательно. В откровенной беседе со своим, как он считал, старым другом бессменный президент Давосского форума был также озабочен судьбой Украины. Показательно, что речь уже не шла о "полной победе" — надо полагать, отрицательные успехи ВСУ на поле боя сделали такие заявления попросту неуместными. По словам Шваба, "наиболее вероятным могло бы стать решение как между двумя Кореями, то есть не формализованное, взаимное признание, а своего рода замораживание боевых действий". Украина уже не может победить — но нельзя позволить победить и России. При этом "украинцы не могут сдаться, не потеряв политического авторитета; поэтому нам приходится ждать, пока что-то произойдет, что действительно создаст своего рода необходимость в дискуссии", — добавил он.Интересны и сами слова, и то, как они были сказаны. Всякий раз, когда Шваб говорил о "достижении компромисса", его охватывало волнение, сопровождаемое мелкой дрожью в руках. Складывалось ощущение, что за обтекаемыми формулировками (по сравнению с нынешним, интервью Аттали годовалой давности кажется песней ястреба) скрывается нечто иное. Имя этому "нечто" — геополитика.Что теряет коллективный Запад, если каким-то чудом происходит заморозка украинского конфликта в нынешних границах? Ничего. Немного он потеряет и в случае, если киевский режим уступит России все четыре оспариваемые области целиком. И даже не понесет репутационных издержек, поскольку всегда можно сослаться на формулу, озвученную Швабом: да, Украина не победила — но и Россия не победила. Под контролем Запада, корпорации которого подчистую скупают все материальные активы, представляющие хоть какую-то ценность, остаются важные логистические маршруты (особенно — порты Причерноморья), залежи полезных ископаемых (важнейшие — марганец, неон, литий, никель), плодородные земли и не менее 15 миллионов человек, чье сознание жестко контролируется той самой "машиной желаний", сбои в которой создают дерзкие мистификации Вована и Лексуса.Ключевую роль геополитики, скрываемую туманом гуманистической риторики, обнажает и упоминание Генри Киссинджера, к которому и Шваб, и Аттали относятся с подчеркнутым уважением. Напомним, что Киссинджер был архитектором сближения Китая и США, состоявшегося в 1972 году, что являлось абсолютным геополитическим успехом последних и значительно пошатнуло позиции Советского Союза на континенте. Главная забота Киссинджера, по словам Шваба, заключалась в недопущении союза России и Китая. "Это стало причиной, по которой он открыл США для отношений с Китаем более 40 лет назад. И я думаю, что он снова имел это в виду. Он не хотел, чтобы эта война на Украине привела к укреплению отношений между Китаем и Россией", — сказал Шваб. В пранке с Аттали последний также упоминал разговор с Киссинджером, который предрекал возможный раздел России на три части: "Западную Россию, которая может стать частью Европы, Восточную Россию, которая будет поглощена Китаем, и посередине у нас было бы что-то вроде Ирака или Афганистана, полного исламизма".Ирония заключается в том, что у Вована и Лексуса в 2023 году состоялось интервью и с Генри Киссинджером. Та ловкость и изобретательность, с которой они раз за разом обнажают истинные намерения западных элит, вызывает восхищение. Интервью со Швабом (хотя он оказался и не самым ярким собеседником) в сочетании с пранками с Киссинджером и Аттали убеждает нас, что речь идет о единой и долгосрочной стратегии, которую коллективный Запад вынашивает в отношении России по меньшей мере еще с прошлого столетия. Удушение и последующее расчленение — так называемая стратегия "Анаконда". Признаем, что в прошлом столетии этот прием оказался успешным. Во многом потому, что и геополитическая мысль, и стратегии информационных войн СССР значительно уступали западным. Сегодня, несмотря на еще более жесткую информационную блокаду, нам удается при минимальных усилиях прорывать ее в критически важных местах. На стороне Запада — вся мощь машины дезинформации. С нами — Вован и Лексус.

https://ria.ru/20240606/sammit-1950853077.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950828487.html

https://ria.ru/20240605/oruzhie-1950801901.html

https://ria.ru/20240605/getmantsev-1950762291.html

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аналитика, россия, украина, китай, жак аттали, генри киссинджер, владимир кузнецов (вован), вооруженные силы украины