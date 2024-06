Могущество коллективного Запада держится на всепроникающем контроле над информацией. Вы хотите вложить деньги в элитную недвижимость в Лондоне, отправить своих детей на учебу в Гарвард или выступить в поддержку Украины в ее "освободительной борьбе против России"? Об этом позаботилась самая изощренная "машина желаний", когда-либо существовавшая в истории человечества. Над ее работой трудятся тысячи интеллектуалов, она мыслит и желает за вас — и вам остается только поставить подпись в графе "осуждаю вторжение". The Matrix has you.