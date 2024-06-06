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Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:09 06.06.2024 (обновлено: 10:19 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/udobreniya-1950875529.html
Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России
Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России - РИА Новости, 06.06.2024
Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России
Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России - показатели объема экспорта восстановились в РФ до рекордного уровня 2021 года, рассказал... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:09
2024-06-06T10:19
пмэф-2024
экономика
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индия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России - показатели объема экспорта восстановились в РФ до рекордного уровня 2021 года, рассказал журналистам на ПМЭФ президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "В 2023 году экспорт показал достаточно хорошие результаты. Наша страна остается крупнейшим участником мировой торговли минеральными удобрениями с долей в 18%. То есть каждая шестая тонна в мире импортируется из России. Показатели объема экспорта восстановились до рекордного уровня 2021 года. Уверен, что по итогам 2024 года мы этот показатель превысим", - заявил он. По словам главы РАПУ, наиболее существенный рост поставок отечественных удобрений отмечен в Индию - объем экспорта туда в 2023 году вырос до 5,4 миллиона тонн, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, и почти в 5 раз больше, чем в 2021 году. &quot;Кроме Индии, мы видим увеличение отгрузок российских удобрений в страны Латинской Америки и, прежде всего, в Бразилию - почти на 20% - до рекордных 9,4 миллиона тонн. Страны Африки также выступают одним из приоритетных рынков сбыта - поставки на этот континент за 5 лет удвоились - до 1,6 миллиона тонн в прошлом году. Касательно экспорта удобрений в страны Европы и Северной Америки, в 2022 году российский экспорт в эти регионы сократился почти на 3 миллиона тонн (-26%) в основном за счет экспорта фосфорсодержащих и калийных удобрений&quot;, - уточнил Гурьев.В целом за последние два года был отмечен заметный рост поставок российских удобрений в дружественные страны, и в 2023 году доля этих стран увеличилась до 78% от всего экспорта (против 69% в 2019 году). В свою очередь, говоря о мировом рынке и ценах, президент РАПУ добавил, что повсеместно отмечается рост себестоимости производства как фосфорных, так и азотных удобрений, в связи с чем прогнозируется более высокий уровень цен, чем в 2017-2020 годах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240522/udobreniya-1947562787.html
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экономика, россия, индия, латинская америка, андрей гурьев
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Индия, Латинская Америка, Андрей Гурьев
Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России

Глава РАПУ Гурьев: каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев на ПМЭФ-2024
Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России - показатели объема экспорта восстановились в РФ до рекордного уровня 2021 года, рассказал журналистам на ПМЭФ президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"В 2023 году экспорт показал достаточно хорошие результаты. Наша страна остается крупнейшим участником мировой торговли минеральными удобрениями с долей в 18%. То есть каждая шестая тонна в мире импортируется из России. Показатели объема экспорта восстановились до рекордного уровня 2021 года. Уверен, что по итогам 2024 года мы этот показатель превысим", - заявил он.
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По словам главы РАПУ, наиболее существенный рост поставок отечественных удобрений отмечен в Индию - объем экспорта туда в 2023 году вырос до 5,4 миллиона тонн, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, и почти в 5 раз больше, чем в 2021 году.
«

"Кроме Индии, мы видим увеличение отгрузок российских удобрений в страны Латинской Америки и, прежде всего, в Бразилию - почти на 20% - до рекордных 9,4 миллиона тонн. Страны Африки также выступают одним из приоритетных рынков сбыта - поставки на этот континент за 5 лет удвоились - до 1,6 миллиона тонн в прошлом году. Касательно экспорта удобрений в страны Европы и Северной Америки, в 2022 году российский экспорт в эти регионы сократился почти на 3 миллиона тонн (-26%) в основном за счет экспорта фосфорсодержащих и калийных удобрений", - уточнил Гурьев.

В целом за последние два года был отмечен заметный рост поставок российских удобрений в дружественные страны, и в 2023 году доля этих стран увеличилась до 78% от всего экспорта (против 69% в 2019 году).
В свою очередь, говоря о мировом рынке и ценах, президент РАПУ добавил, что повсеместно отмечается рост себестоимости производства как фосфорных, так и азотных удобрений, в связи с чем прогнозируется более высокий уровень цен, чем в 2017-2020 годах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияИндияЛатинская АмерикаАндрей Гурьев
 
 
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