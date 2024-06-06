https://ria.ru/20240606/udobreniya-1950875529.html

Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России

Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России - РИА Новости, 06.06.2024

Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России

Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России - показатели объема экспорта восстановились в РФ до рекордного уровня 2021 года, рассказал... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:09

2024-06-06T08:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России - показатели объема экспорта восстановились в РФ до рекордного уровня 2021 года, рассказал журналистам на ПМЭФ президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "В 2023 году экспорт показал достаточно хорошие результаты. Наша страна остается крупнейшим участником мировой торговли минеральными удобрениями с долей в 18%. То есть каждая шестая тонна в мире импортируется из России. Показатели объема экспорта восстановились до рекордного уровня 2021 года. Уверен, что по итогам 2024 года мы этот показатель превысим", - заявил он. По словам главы РАПУ, наиболее существенный рост поставок отечественных удобрений отмечен в Индию - объем экспорта туда в 2023 году вырос до 5,4 миллиона тонн, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, и почти в 5 раз больше, чем в 2021 году. "Кроме Индии, мы видим увеличение отгрузок российских удобрений в страны Латинской Америки и, прежде всего, в Бразилию - почти на 20% - до рекордных 9,4 миллиона тонн. Страны Африки также выступают одним из приоритетных рынков сбыта - поставки на этот континент за 5 лет удвоились - до 1,6 миллиона тонн в прошлом году. Касательно экспорта удобрений в страны Европы и Северной Америки, в 2022 году российский экспорт в эти регионы сократился почти на 3 миллиона тонн (-26%) в основном за счет экспорта фосфорсодержащих и калийных удобрений", - уточнил Гурьев.В целом за последние два года был отмечен заметный рост поставок российских удобрений в дружественные страны, и в 2023 году доля этих стран увеличилась до 78% от всего экспорта (против 69% в 2019 году). В свою очередь, говоря о мировом рынке и ценах, президент РАПУ добавил, что повсеместно отмечается рост себестоимости производства как фосфорных, так и азотных удобрений, в связи с чем прогнозируется более высокий уровень цен, чем в 2017-2020 годах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240522/udobreniya-1947562787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, индия, латинская америка, андрей гурьев