https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1950939519.html
Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы
Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2024
Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы
На западе Москвы был убит 34-летний Константин Балишанский, дальнейшая информация устанавливается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:50
2024-06-06T11:50
2024-06-06T12:07
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. На западе Москвы был убит 34-летний Константин Балишанский, дальнейшая информация устанавливается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Погибший на западе Москвы - Константин Балишанский 1989 года рождения, дальнейшая информация устанавливается", - сказал собеседник агентства.Мужчина был застрелен на улице Алексея Свиридова. МВД считает убийство заказным. Ведутся поиски преступника. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20240606/strelba-1950931296.html
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РИА Новости
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москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы
Убитого на западе Москвы звали Константин Балишанский, ему было 34 года