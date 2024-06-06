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Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2024
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11:50 06.06.2024 (обновлено: 12:07 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1950939519.html
Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы
Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2024
Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы
На западе Москвы был убит 34-летний Константин Балишанский, дальнейшая информация устанавливается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:50
2024-06-06T12:07
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. На западе Москвы был убит 34-летний Константин Балишанский, дальнейшая информация устанавливается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Погибший на западе Москвы - Константин Балишанский 1989 года рождения, дальнейшая информация устанавливается", - сказал собеседник агентства.Мужчина был застрелен на улице Алексея Свиридова. МВД считает убийство заказным. Ведутся поиски преступника. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы

Убитого на западе Москвы звали Константин Балишанский, ему было 34 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. На западе Москвы был убит 34-летний Константин Балишанский, дальнейшая информация устанавливается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Погибший на западе Москвы - Константин Балишанский 1989 года рождения, дальнейшая информация устанавливается", - сказал собеседник агентства.
Мужчина был застрелен на улице Алексея Свиридова. МВД считает убийство заказным. Ведутся поиски преступника. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Кадры с улицы Алексея Свиридова в Москве, где было совершено заказное убийство - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
МВД назвало инцидент со стрельбой в Москве заказным убийством
11:30
 
МоскваПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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