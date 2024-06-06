https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1950939519.html

Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы

Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2024

Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы

На западе Москвы был убит 34-летний Константин Балишанский, дальнейшая информация устанавливается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:50

2024-06-06T11:50

2024-06-06T12:07

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. На западе Москвы был убит 34-летний Константин Балишанский, дальнейшая информация устанавливается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Погибший на западе Москвы - Константин Балишанский 1989 года рождения, дальнейшая информация устанавливается", - сказал собеседник агентства.Мужчина был застрелен на улице Алексея Свиридова. МВД считает убийство заказным. Ведутся поиски преступника. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20240606/strelba-1950931296.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)