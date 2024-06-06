https://ria.ru/20240606/turtsiya-1950877045.html

Турецкий политик призвал решить банковские проблемы с Россией

Турецкий политик призвал решить банковские проблемы с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

Турецкий политик призвал решить банковские проблемы с Россией

Турецкое правительство показывает нерешительность в связи с проблемой банковских переводов с Россией, это неприемлемо, заявил РИА Новости лидер турецкой партии... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:29

2024-06-06T08:29

2024-06-06T08:29

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догу перинчек

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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Турецкое правительство показывает нерешительность в связи с проблемой банковских переводов с Россией, это неприемлемо, заявил РИА Новости лидер турецкой партии "Vatan" "Родина" Догу Перинчек. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. "Это, прежде всего, проблема Турции. Ведь речь о деньгах Турции, которые не могут попасть в турецкую казну из России по причине западных санкций. Выход из экономического кризиса в Турции возможен в сотрудничестве с Россией, для реализации планов по созданию энергетического, торгового хаба в Турции. Тут цель не Россия, а Турция. Это препятствование доходам Турции, ведение Турции к бедности. Неприемлема нерешительность, слабовольность турецкого правительства по решению банковских проблем с Россией. Необходимы решения по созданию общего банка и торговли в национальных валютах", - сказал Перинчек. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. "Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.

https://ria.ru/20240603/torgovlya-1950085392.html

https://ria.ru/20240122/perevody-1922686548.html

турция

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, москва, догу перинчек, алексей ерхов, в мире