Рейтинг@Mail.ru
Турецкий политик призвал решить банковские проблемы с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/turtsiya-1950877045.html
Турецкий политик призвал решить банковские проблемы с Россией
Турецкий политик призвал решить банковские проблемы с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Турецкий политик призвал решить банковские проблемы с Россией
Турецкое правительство показывает нерешительность в связи с проблемой банковских переводов с Россией, это неприемлемо, заявил РИА Новости лидер турецкой партии... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:29
2024-06-06T08:29
турция
россия
москва
догу перинчек
алексей ерхов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg
АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Турецкое правительство показывает нерешительность в связи с проблемой банковских переводов с Россией, это неприемлемо, заявил РИА Новости лидер турецкой партии "Vatan" "Родина" Догу Перинчек. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. "Это, прежде всего, проблема Турции. Ведь речь о деньгах Турции, которые не могут попасть в турецкую казну из России по причине западных санкций. Выход из экономического кризиса в Турции возможен в сотрудничестве с Россией, для реализации планов по созданию энергетического, торгового хаба в Турции. Тут цель не Россия, а Турция. Это препятствование доходам Турции, ведение Турции к бедности. Неприемлема нерешительность, слабовольность турецкого правительства по решению банковских проблем с Россией. Необходимы решения по созданию общего банка и торговли в национальных валютах", - сказал Перинчек. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. "Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
https://ria.ru/20240603/torgovlya-1950085392.html
https://ria.ru/20240122/perevody-1922686548.html
турция
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f882adeefa3e5e3aedd3cd5ddc790e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, москва, догу перинчек, алексей ерхов, в мире
Турция, Россия, Москва, Догу Перинчек, Алексей Ерхов, В мире
Турецкий политик призвал решить банковские проблемы с Россией

Перинчек: Анкаре надо проявить волю в решении банковских проблем с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Турецкое правительство показывает нерешительность в связи с проблемой банковских переводов с Россией, это неприемлемо, заявил РИА Новости лидер турецкой партии "Vatan" "Родина" Догу Перинчек.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Эксперт рассказал, как Турция может торговать с Россией на фоне санкций
3 июня, 07:20
"Это, прежде всего, проблема Турции. Ведь речь о деньгах Турции, которые не могут попасть в турецкую казну из России по причине западных санкций. Выход из экономического кризиса в Турции возможен в сотрудничестве с Россией, для реализации планов по созданию энергетического, торгового хаба в Турции. Тут цель не Россия, а Турция. Это препятствование доходам Турции, ведение Турции к бедности. Неприемлема нерешительность, слабовольность турецкого правительства по решению банковских проблем с Россией. Необходимы решения по созданию общего банка и торговли в национальных валютах", - сказал Перинчек.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
"Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Источник: ситуация с платежными переводами вредит проектам Турции и России
22 января, 07:20
 
ТурцияРоссияМоскваДогу ПеринчекАлексей ЕрховВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала