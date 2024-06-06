https://ria.ru/20240606/turist-1951020887.html

В Сочи вторые сутки ищут заблудившегося туриста

В Сочи вторые сутки ищут заблудившегося туриста - РИА Новости, 06.06.2024

В Сочи вторые сутки ищут заблудившегося туриста

Спасатели вторые сутки ищут туриста, который ушел в лес и заблудился в горах Сочи, поиски ведут две спасательные группы, сообщили в пресс-службе Южного... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:01

2024-06-06T15:01

2024-06-06T15:09

происшествия

сочи

россия

прохладный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. Спасатели вторые сутки ищут туриста, который ушел в лес и заблудился в горах Сочи, поиски ведут две спасательные группы, сообщили в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. С просьбой найти мужчину обратилась его девушка, сообщив 4 июня, что парень ушел в лес без ночевки, но с наступлением темноты не вернулся, связь с ним пропала еще днем. "Вторые сутки спасатели ЮРПСО МЧС России ведут поиск 22-летнего туриста, заблудившегося в районе хребта Алек. Молодой человек ушел в лес в серых шортах, белой футболке, шлепках. Рост 1,75 сантиметров, темные волосы. Свой одиночный поход в органах МЧС турист не регистрировал", - сказано в сообщении. Как поясняют в отряде, поиски ведут две спасательные группы. Уже обследованы точки последнего звонка на хребте Алек. В четверг путь продолжили от садового товарищества "Озерное" (село Пластунка) до района горы Водопроводной. Дополнительно были обследованы часть склона Алека, склон хребта к истоку реки Кутарка-2. "Вторая группа исследовала старую заросшую тропу по левому берегу реки Сочи, начинающуюся напротив поворота на хребет Прохладный. Промаркировали подход к ней и начало тропы для дальнейшего поиска другими группами в том районе", - сказали в ЮРПСО. Поиски продолжаются.

https://ria.ru/20240514/propavshie-1945754090.html

https://ria.ru/20240428/krym-1942906214.html

сочи

россия

прохладный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, прохладный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)