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В Сочи вторые сутки ищут заблудившегося туриста - РИА Новости, 06.06.2024
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15:01 06.06.2024 (обновлено: 15:09 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/turist-1951020887.html
В Сочи вторые сутки ищут заблудившегося туриста
В Сочи вторые сутки ищут заблудившегося туриста - РИА Новости, 06.06.2024
В Сочи вторые сутки ищут заблудившегося туриста
Спасатели вторые сутки ищут туриста, который ушел в лес и заблудился в горах Сочи, поиски ведут две спасательные группы, сообщили в пресс-службе Южного... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:01
2024-06-06T15:09
происшествия
сочи
россия
прохладный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. Спасатели вторые сутки ищут туриста, который ушел в лес и заблудился в горах Сочи, поиски ведут две спасательные группы, сообщили в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. С просьбой найти мужчину обратилась его девушка, сообщив 4 июня, что парень ушел в лес без ночевки, но с наступлением темноты не вернулся, связь с ним пропала еще днем. "Вторые сутки спасатели ЮРПСО МЧС России ведут поиск 22-летнего туриста, заблудившегося в районе хребта Алек. Молодой человек ушел в лес в серых шортах, белой футболке, шлепках. Рост 1,75 сантиметров, темные волосы. Свой одиночный поход в органах МЧС турист не регистрировал", - сказано в сообщении. Как поясняют в отряде, поиски ведут две спасательные группы. Уже обследованы точки последнего звонка на хребте Алек. В четверг путь продолжили от садового товарищества "Озерное" (село Пластунка) до района горы Водопроводной. Дополнительно были обследованы часть склона Алека, склон хребта к истоку реки Кутарка-2. "Вторая группа исследовала старую заросшую тропу по левому берегу реки Сочи, начинающуюся напротив поворота на хребет Прохладный. Промаркировали подход к ней и начало тропы для дальнейшего поиска другими группами в том районе", - сказали в ЮРПСО. Поиски продолжаются.
https://ria.ru/20240514/propavshie-1945754090.html
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сочи
россия
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происшествия, сочи, россия, прохладный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Прохладный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи вторые сутки ищут заблудившегося туриста

Спасатели вторые сутки ищут заблудившегося в горах Сочи туриста

© Фото : ЮРПСО МЧС России/ВКонтактеРайон хребта Алек, где спасатели ищут заблудившегося туриста в Сочи
Район хребта Алек, где спасатели ищут заблудившегося туриста в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : ЮРПСО МЧС России/ВКонтакте
Район хребта Алек, где спасатели ищут заблудившегося туриста в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. Спасатели вторые сутки ищут туриста, который ушел в лес и заблудился в горах Сочи, поиски ведут две спасательные группы, сообщили в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.
С просьбой найти мужчину обратилась его девушка, сообщив 4 июня, что парень ушел в лес без ночевки, но с наступлением темноты не вернулся, связь с ним пропала еще днем.
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«
"Вторые сутки спасатели ЮРПСО МЧС России ведут поиск 22-летнего туриста, заблудившегося в районе хребта Алек. Молодой человек ушел в лес в серых шортах, белой футболке, шлепках. Рост 1,75 сантиметров, темные волосы. Свой одиночный поход в органах МЧС турист не регистрировал", - сказано в сообщении.
Как поясняют в отряде, поиски ведут две спасательные группы. Уже обследованы точки последнего звонка на хребте Алек. В четверг путь продолжили от садового товарищества "Озерное" (село Пластунка) до района горы Водопроводной. Дополнительно были обследованы часть склона Алека, склон хребта к истоку реки Кутарка-2.
«
"Вторая группа исследовала старую заросшую тропу по левому берегу реки Сочи, начинающуюся напротив поворота на хребет Прохладный. Промаркировали подход к ней и начало тропы для дальнейшего поиска другими группами в том районе", - сказали в ЮРПСО.
Поиски продолжаются.
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ПроисшествияСочиРоссияПрохладныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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