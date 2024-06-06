https://ria.ru/20240606/tsentr-1951008913.html
Селекционно-семеноводческий центр построят в Воскресенске в 2026 году
Селекционно-семеноводческий центр построят в Воскресенске в 2026 году - РИА Новости, 06.06.2024
Селекционно-семеноводческий центр построят в Воскресенске в 2026 году
Селекционно-семеноводческий центр построят в подмосковном Воскресенске в 2026 году, проект позволит самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:32
2024-06-06T14:32
2024-06-06T14:32
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Селекционно-семеноводческий центр построят в подмосковном Воскресенске в 2026 году, проект позволит самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Построим в Воскресенске селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. Вместе с президентом "АПХ ЭКО-культура" Вадимом Шаблаковым подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве Центра. Планируем открыть его в 2026 году. Здесь смогут работать более 350 человек", - отметил Воробьев в рамках ПМЭФ в своем Telegram-канале. Общий объем инвестиций в проект - 10,7 миллиарда рублей. Уже в 2027 году производственная мощность составит около 110-120 миллионов семян томатов и огурцов в год. В прошлом году "ЭКО-культура" ввела в Воскресенске первую очередь тепличного комплекса. На 35 гектаров выращивают около 18 тысяч тонн овощей в год. Также у холдинга есть теплицы еще в семи регионах нашей страны. Их общая площадь — 500 гектаров. Общий объем продукции — 241 тысяч тонн овощей в год. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, воскресенск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, пмэф
Новости Подмосковья, Экономика, Коммерческая недвижимость, Воскресенск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ПМЭФ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Селекционно-семеноводческий центр построят в подмосковном Воскресенске в 2026 году, проект позволит самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Построим в Воскресенске селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. Вместе с президентом "АПХ ЭКО-культура" Вадимом Шаблаковым подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве Центра. Планируем открыть его в 2026 году. Здесь смогут работать более 350 человек", - отметил Воробьев
в рамках ПМЭФ в своем Telegram-канале.
Общий объем инвестиций в проект - 10,7 миллиарда рублей. Уже в 2027 году производственная мощность составит около 110-120 миллионов семян томатов и огурцов в год. В прошлом году "ЭКО-культура" ввела в Воскресенске первую очередь тепличного комплекса. На 35 гектаров выращивают около 18 тысяч тонн овощей в год.
Также у холдинга есть теплицы еще в семи регионах нашей страны. Их общая площадь — 500 гектаров. Общий объем продукции — 241 тысяч тонн овощей в год.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.