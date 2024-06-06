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Селекционно-семеноводческий центр построят в Воскресенске в 2026 году - РИА Новости, 06.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:32 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/tsentr-1951008913.html
Селекционно-семеноводческий центр построят в Воскресенске в 2026 году
Селекционно-семеноводческий центр построят в Воскресенске в 2026 году - РИА Новости, 06.06.2024
Селекционно-семеноводческий центр построят в Воскресенске в 2026 году
Селекционно-семеноводческий центр построят в подмосковном Воскресенске в 2026 году, проект позволит самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:32
2024-06-06T14:32
новости подмосковья
экономика
коммерческая недвижимость
воскресенск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
пмэф
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Селекционно-семеноводческий центр построят в подмосковном Воскресенске в 2026 году, проект позволит самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Построим в Воскресенске селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. Вместе с президентом "АПХ ЭКО-культура" Вадимом Шаблаковым подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве Центра. Планируем открыть его в 2026 году. Здесь смогут работать более 350 человек", - отметил Воробьев в рамках ПМЭФ в своем Telegram-канале. Общий объем инвестиций в проект - 10,7 миллиарда рублей. Уже в 2027 году производственная мощность составит около 110-120 миллионов семян томатов и огурцов в год. В прошлом году "ЭКО-культура" ввела в Воскресенске первую очередь тепличного комплекса. На 35 гектаров выращивают около 18 тысяч тонн овощей в год. Также у холдинга есть теплицы еще в семи регионах нашей страны. Их общая площадь — 500 гектаров. Общий объем продукции — 241 тысяч тонн овощей в год. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, коммерческая недвижимость, воскресенск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, пмэф
Новости Подмосковья, Экономика, Коммерческая недвижимость, Воскресенск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ПМЭФ

Селекционно-семеноводческий центр построят в Воскресенске в 2026 году

© Фото : Правительство Московской областиВ Подмосковье в 2026 году построят селекцонно-семеноводческий центр
В Подмосковье в 2026 году построят селекцонно-семеноводческий центр - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Селекционно-семеноводческий центр построят в подмосковном Воскресенске в 2026 году, проект позволит самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Построим в Воскресенске селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. Вместе с президентом "АПХ ЭКО-культура" Вадимом Шаблаковым подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве Центра. Планируем открыть его в 2026 году. Здесь смогут работать более 350 человек", - отметил Воробьев в рамках ПМЭФ в своем Telegram-канале.
Общий объем инвестиций в проект - 10,7 миллиарда рублей. Уже в 2027 году производственная мощность составит около 110-120 миллионов семян томатов и огурцов в год. В прошлом году "ЭКО-культура" ввела в Воскресенске первую очередь тепличного комплекса. На 35 гектаров выращивают около 18 тысяч тонн овощей в год.
Также у холдинга есть теплицы еще в семи регионах нашей страны. Их общая площадь — 500 гектаров. Общий объем продукции — 241 тысяч тонн овощей в год.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
В Подмосковье завершается строительство нового овощехранилища на 10 тыс тонн - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В Подмосковье завершается строительство нового овощехранилища
4 октября 2023, 18:12
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаКоммерческая недвижимостьВоскресенскМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПМЭФ
 
 
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