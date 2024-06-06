https://ria.ru/20240606/tovarooborot-1951027592.html
Минниханов: товарооборот Татарстана с Египтом вырос более чем в восемь раз
Минниханов: товарооборот Татарстана с Египтом вырос более чем в восемь раз - РИА Новости, 06.06.2024
Минниханов: товарооборот Татарстана с Египтом вырос более чем в восемь раз
Товарооборот Татарстана с Египтом по итогам 2023 года вырос более чем в восемь раз и составил 217 миллионов долларов, сообщает пресс-служба главы Татарстана по... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:11
2024-06-06T15:11
2024-06-06T15:11
республика татарстан
цены на нефть
египет
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рустам минниханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Товарооборот Татарстана с Египтом по итогам 2023 года вырос более чем в восемь раз и составил 217 миллионов долларов, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром на полях Петербургского международного экономического форума. "Рустам Минниханов отметил серьезный рост татарстано-египетского товарооборота. По итогам прошлого года произошло его увеличение более чем в восемь раз - до 217 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Глава Татарстана заявил об интересе в расширении экспортных поставок в Египет нефтехимической, машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров и сельхозтоваров. Кроме того, выразил готовность обсудить все предложения, которые поступают от египетской стороны в части создания совместных предприятий. По словам Минниханова, Египет - давний и важный партнер Российской Федерации. "Мы благодарны руководству наших стран за внимание к вопросам создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества. На своем уровне Татарстан готов способствовать развитию деловых и культурных связей", - подчеркнул он. Министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет отметил, что Египет открыт к запуску новых бизнесов в нефтехимии, сельском хозяйстве. "Рынок у нас в Египте большой, 106 миллионов жителей. А если брать весь регион Африки, то это порядка 1,5 миллиарда человек", - сказал он. Министр выразил уверенность, что при активной работе делегаций возможно найти партнеров для реализации совместных проектов. Минниханов предложил сформировать делегацию профильных министров, которая посетила бы республику, чтобы на примере конкретных предприятий изучить промышленный потенциал. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231008/tatarstan-1901356478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, египет, африка, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Цены на нефть, Египет, Африка, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Товарооборот Татарстана с Египтом по итогам 2023 года вырос более чем в восемь раз и составил 217 миллионов долларов, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром на полях Петербургского международного экономического форума.
"Рустам Минниханов отметил серьезный рост татарстано-египетского товарооборота. По итогам прошлого года произошло его увеличение более чем в восемь раз - до 217 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Глава Татарстана заявил об интересе в расширении экспортных поставок в Египет нефтехимической, машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров и сельхозтоваров. Кроме того, выразил готовность обсудить все предложения, которые поступают от египетской стороны в части создания совместных предприятий.
По словам Минниханова, Египет - давний и важный партнер Российской Федерации. "Мы благодарны руководству наших стран за внимание к вопросам создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества. На своем уровне Татарстан готов способствовать развитию деловых и культурных связей", - подчеркнул он.
Министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет отметил, что Египет открыт к запуску новых бизнесов в нефтехимии, сельском хозяйстве. "Рынок у нас в Египте большой, 106 миллионов жителей. А если брать весь регион Африки
, то это порядка 1,5 миллиарда человек", - сказал он.
Министр выразил уверенность, что при активной работе делегаций возможно найти партнеров для реализации совместных проектов. Минниханов предложил сформировать делегацию профильных министров, которая посетила бы республику, чтобы на примере конкретных предприятий изучить промышленный потенциал.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.