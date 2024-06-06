Товарооборот России с Евросоюзом с 2014 года сократился в четыре раза
Товарооборот РФ с ЕС за десять лет санкционного режима сократился в четыре раза
© AP Photo / Peter DejongСотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Товарооборот России с Евросоюзом за десять лет санкционного режима сократился вчетверо, в первом квартале этого года составив 17,8 миллиарда евро против 71,9 миллиарда евро за аналогичный период в 2014 году, подсчитало РИА Новости по данным европейской статслужбы.
Лидерами снижения в относительном выражении стали самые небольшие государства объединения: Мальта (в 74 раза по сравнению с первым кварталом 2014 года) и Люксембург (в 45 раз). Двузначное снижение за десять лет также показали ближайшие соседи России по блоку — Финляндия (в 11 раз) и Швеция (в десять раз).
При этом есть целый ряд стран, которые условно можно назвать "островками стабильности" — снижение товарооборота с ними не было столь критичным. Например, объемы взаимной торговли с Венгрией за десять лет уменьшились всего на 17,8 процента. На 23 процента они сократились с Кипром, и в 1,4 раза — со Словенией, Ирландией и Латвией.
Крупнейшим партнером России среди европейских стран, как и десять лет назад, стала Германия — в первом квартале объем взаимной торговли с этой страной составил 2,3 миллиарда евро. Аутсайдерами оказались Мальта (37,8 тысячи евро) и Люксембург (871 тысяча евро).
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом Россия справляется с давлением, а в самих западных странах уже не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.