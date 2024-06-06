Киев обвинил ЦЕРН в создании лазейки для России для доступа к технологиям
Украинская делегация заявила, что ЦЕРН создает лазейку для РФ к технологиям
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТабличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) якобы предоставляет "лазейку" для российских специалистов к новейшим научным технологиям Европы, пишет газета Times со ссылкой на украинскую делегацию в организации.
"ЦЕРН, организация по ядерным исследованиям, предоставляет России "лазейку для её шпионов" к новейшим научным технологиям Европы", - бездоказательно утверждается в сообщении издания со ссылкой на делегацию Украины в организации.
Согласно газете, десятки российских ученых якобы по-прежнему могут получить доступ в ЦЕРН благодаря продолжающемуся сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). Согласно информации Times, 20 июня ЦЕРН должен будет проголосовать по вопросу о продлении соглашения о сотрудничестве с ОИЯИ.
Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье 19 марта заявил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.