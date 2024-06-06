https://ria.ru/20240606/times-1950852266.html

Киев обвинил ЦЕРН в создании лазейки для России для доступа к технологиям

Киев обвинил ЦЕРН в создании лазейки для России для доступа к технологиям - РИА Новости, 06.06.2024

Киев обвинил ЦЕРН в создании лазейки для России для доступа к технологиям

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) якобы предоставляет "лазейку" для российских специалистов к новейшим научным технологиям Европы, пишет... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T01:58

2024-06-06T01:58

2024-06-06T02:19

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) якобы предоставляет "лазейку" для российских специалистов к новейшим научным технологиям Европы, пишет газета Times со ссылкой на украинскую делегацию в организации. "ЦЕРН, организация по ядерным исследованиям, предоставляет России "лазейку для её шпионов" к новейшим научным технологиям Европы", - бездоказательно утверждается в сообщении издания со ссылкой на делегацию Украины в организации. Согласно газете, десятки российских ученых якобы по-прежнему могут получить доступ в ЦЕРН благодаря продолжающемуся сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). Согласно информации Times, 20 июня ЦЕРН должен будет проголосовать по вопросу о продлении соглашения о сотрудничестве с ОИЯИ. Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье 19 марта заявил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.

https://ria.ru/20240319/tsern-1934136457.html

https://ria.ru/20240319/otkaz-1934142748.html

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