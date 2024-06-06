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Киев обвинил ЦЕРН в создании лазейки для России для доступа к технологиям - РИА Новости, 06.06.2024
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01:58 06.06.2024 (обновлено: 02:19 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/times-1950852266.html
Киев обвинил ЦЕРН в создании лазейки для России для доступа к технологиям
Киев обвинил ЦЕРН в создании лазейки для России для доступа к технологиям - РИА Новости, 06.06.2024
Киев обвинил ЦЕРН в создании лазейки для России для доступа к технологиям
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) якобы предоставляет "лазейку" для российских специалистов к новейшим научным технологиям Европы, пишет... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T01:58
2024-06-06T02:19
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) якобы предоставляет "лазейку" для российских специалистов к новейшим научным технологиям Европы, пишет газета Times со ссылкой на украинскую делегацию в организации. "ЦЕРН, организация по ядерным исследованиям, предоставляет России "лазейку для её шпионов" к новейшим научным технологиям Европы", - бездоказательно утверждается в сообщении издания со ссылкой на делегацию Украины в организации. Согласно газете, десятки российских ученых якобы по-прежнему могут получить доступ в ЦЕРН благодаря продолжающемуся сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). Согласно информации Times, 20 июня ЦЕРН должен будет проголосовать по вопросу о продлении соглашения о сотрудничестве с ОИЯИ. Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье 19 марта заявил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
https://ria.ru/20240319/tsern-1934136457.html
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россия, москва, швейцария, мария захарова, украина
Россия, Москва, Швейцария, Мария Захарова, Украина
Киев обвинил ЦЕРН в создании лазейки для России для доступа к технологиям

Украинская делегация заявила, что ЦЕРН создает лазейку для РФ к технологиям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТабличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) якобы предоставляет "лазейку" для российских специалистов к новейшим научным технологиям Европы, пишет газета Times со ссылкой на украинскую делегацию в организации.
"ЦЕРН, организация по ядерным исследованиям, предоставляет России "лазейку для её шпионов" к новейшим научным технологиям Европы", - бездоказательно утверждается в сообщении издания со ссылкой на делегацию Украины в организации.
Глобус - символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
ЦЕРН прекратит работу почти с 500 специалистами, связанными с Россией
19 марта, 03:08
Согласно газете, десятки российских ученых якобы по-прежнему могут получить доступ в ЦЕРН благодаря продолжающемуся сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). Согласно информации Times, 20 июня ЦЕРН должен будет проголосовать по вопросу о продлении соглашения о сотрудничестве с ОИЯИ.
Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье 19 марта заявил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
Эксперимент в ЦЕРН - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
ЦЕРН откажется от работы почти с 500 специалистами, связанными с Россией
19 марта, 06:07
 
РоссияМоскваШвейцарияМария ЗахароваУкраина
 
 
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