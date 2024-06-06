https://ria.ru/20240606/tarmvai-1950882798.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с трамваями в Кузбассе

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с трамваями в Кузбассе - РИА Новости, 06.06.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с трамваями в Кузбассе

Всем пострадавшим в ДТП с трамваями в Кузбассе оказывается необходимая медицинская помощь, тяжелых среди них двое, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:16

2024-06-06T09:16

2024-06-06T11:23

происшествия

авто

михаил мурашко

дтп с трамваями в кемерово

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Всем пострадавшим в ДТП с трамваями в Кузбассе оказывается необходимая медицинская помощь, тяжелых среди них двое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, погиб один человек, пострадали десятки. На появившемся в интернете видео трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что всего пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей, 78 пострадавших доставлены в больницы. "На данный момент тяжелых пострадавших двое. Вся необходимая помощь оказывается", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, михаил мурашко, дтп с трамваями в кемерово