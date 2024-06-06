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Путин хочет убедиться, что на Украине нет оружия из США, заявил сенатор
Путин хочет убедиться, что на Украине нет оружия из США, заявил сенатор - РИА Новости, 06.06.2024
Путин хочет убедиться, что на Украине нет оружия из США, заявил сенатор
Действия президента РФ Владимира Путина в рамках специальной военной операции направлены не на территориальные завоевания, а на то, чтобы на Украине не было... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:44
2024-06-06T17:44
2024-06-06T17:53
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Действия президента РФ Владимира Путина в рамках специальной военной операции направлены не на территориальные завоевания, а на то, чтобы на Украине не было направленного против России оружия американского производства, считает американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама). "Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Черт возьми, у него достаточно своей земли. Он всего лишь хочет убедиться в том, что на Украине нет американского оружия, направленного на Москву", - заявил Табервилл, его слова приводит издание Daily Beast. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, украина, алабама, владимир путин, такер карлсон, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Алабама, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Путин хочет убедиться, что на Украине нет оружия из США, заявил сенатор
Табервилл: Путин хочет убедиться, что на Украине нет американского оружия