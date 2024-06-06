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При обстреле ВСУ Петровского района Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/svo-1951019887.html
При обстреле ВСУ Петровского района Горловки пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ Петровского района Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.06.2024
При обстреле ВСУ Петровского района Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил осколочные ранения в результате утреннего обстрела Петровского района украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:59
2024-06-06T14:59
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
горловка
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения в результате утреннего обстрела Петровского района украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."При утреннем обстреле Петровского района множественные осколочные ранения грудной клетки получил мужчина 1972 года рождения. Госпитализирован в травмпункт лечебного учреждения", - написал Кулемзин.Кроме того, с 12 .35 мск до 13.30 указанный район подвергался обстрелу ВСУ из "натовской" артиллерии, выпущено восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Два таких же снаряда было выпущено и по Никитовскому району Горловки, уточнило ведомство. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240605/donetsk-1950783240.html
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html
петровский район
донецкая народная республика
горловка
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петровский район, донецкая народная республика, горловка, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Горловка, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
При обстреле ВСУ Петровского района Горловки пострадал мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель получил осколочные ранения при обстреле ВСУ

© Фото : СоцсетиДым на месте обстрела Петровского района Донецка
Дым на месте обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Соцсети
Дым на месте обстрела Петровского района Донецка
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения в результате утреннего обстрела Петровского района украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"При утреннем обстреле Петровского района множественные осколочные ранения грудной клетки получил мужчина 1972 года рождения. Госпитализирован в травмпункт лечебного учреждения", - написал Кулемзин.
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Кроме того, с 12 .35 мск до 13.30 указанный район подвергался обстрелу ВСУ из "натовской" артиллерии, выпущено восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Два таких же снаряда было выпущено и по Никитовскому району Горловки, уточнило ведомство.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаГорловкаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСтиролНАТО
 
 
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