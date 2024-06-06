https://ria.ru/20240606/svo-1951019887.html

При обстреле ВСУ Петровского района Горловки пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ Петровского района Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.06.2024

При обстреле ВСУ Петровского района Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил осколочные ранения в результате утреннего обстрела Петровского района украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:59

2024-06-06T14:59

2024-06-06T14:59

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

горловка

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения в результате утреннего обстрела Петровского района украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."При утреннем обстреле Петровского района множественные осколочные ранения грудной клетки получил мужчина 1972 года рождения. Госпитализирован в травмпункт лечебного учреждения", - написал Кулемзин.Кроме того, с 12 .35 мск до 13.30 указанный район подвергался обстрелу ВСУ из "натовской" артиллерии, выпущено восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Два таких же снаряда было выпущено и по Никитовскому району Горловки, уточнило ведомство. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240605/donetsk-1950783240.html

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html

петровский район

донецкая народная республика

горловка

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петровский район, донецкая народная республика, горловка, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, стирол, нато