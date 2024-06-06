https://ria.ru/20240606/svo-1950984272.html

Российская ПВО за сутки сбила 48 дронов ВСУ

Российская ПВО за сутки сбила 48 дронов ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024

Российская ПВО за сутки сбила 48 дронов ВСУ

Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 48 украинских беспилотников, ракету "Нептун" и другие цели, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:29

2024-06-06T13:29

2024-06-06T13:29

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 48 украинских беспилотников, ракету "Нептун" и другие цели, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета "Нептун", а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25 225 беспилотных летательных аппаратов, 527 зенитных ракетных комплексов, 16 276 танков и других боевых бронированных машин, 1 330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 162 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 311 единиц специальной военной автомобильной техники.

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