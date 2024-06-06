https://ria.ru/20240606/svo-1950982246.html

Группировка "Север" отразила шесть контратак противника

Группировка "Север" отразила шесть контратак противника - РИА Новости, 06.06.2024

Группировка "Север" отразила шесть контратак противника

Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение шести украинским бригадам в Харьковской области и отразили шесть контратак противника,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:23

2024-06-06T13:23

2024-06-06T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

киев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948637198_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_c09444d206923ee90a3cd822ce1a5b02.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение шести украинским бригадам в Харьковской области и отразили шесть контратак противника, потери Киева составили до 140 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. По данным министерства, группировка войск "Север" также отразила шесть контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины. "Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, семь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два 152 мм орудия Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240606/minoborony-1950982001.html

https://ria.ru/20240606/svo-1950981615.html

россия

харьковская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, харьковская область, киев, вооруженные силы украины