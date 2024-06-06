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Группировка "Север" отразила шесть контратак противника - РИА Новости, 06.06.2024
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https://ria.ru/20240606/svo-1950982246.html
Группировка "Север" отразила шесть контратак противника
Группировка "Север" отразила шесть контратак противника - РИА Новости, 06.06.2024
Группировка "Север" отразила шесть контратак противника
Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение шести украинским бригадам в Харьковской области и отразили шесть контратак противника,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:23
2024-06-06T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение шести украинским бригадам в Харьковской области и отразили шесть контратак противника, потери Киева составили до 140 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. По данным министерства, группировка войск "Север" также отразила шесть контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины. "Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, семь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два 152 мм орудия Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240606/minoborony-1950982001.html
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в мире, россия, харьковская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила шесть контратак противника

МО: "Север" отразил 6 контратак, потери ВСУ составили до 140 солдат, танк, 2 БТР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение шести украинским бригадам в Харьковской области и отразили шесть контратак противника, потери Киева составили до 140 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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По данным министерства, группировка войск "Север" также отразила шесть контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.
"Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, семь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два 152 мм орудия Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
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