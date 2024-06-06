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Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили до 60 солдат ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/svo-1950981615.html
Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили до 60 солдат ВСУ
Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили до 60 солдат ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили до 60 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили огневое поражение формированиям ВСУ, потерявшим до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:21
2024-06-06T13:21
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили огневое поражение формированиям ВСУ, потерявшим до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки Запорожской области, Мыловое, Новотягинка и Ингулец Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, россия, пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Пятихатки, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили до 60 солдат ВСУ

МО: "Днепра" за сутки уничтожил до 60 солдат ВСУ, 5 автомобилей и 2 САУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили огневое поражение формированиям ВСУ, потерявшим до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки Запорожской области, Мыловое, Новотягинка и Ингулец Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
30 апреля, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПятихаткиЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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