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Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили до 60 солдат ВСУ
Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили до 60 солдат ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили до 60 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили огневое поражение формированиям ВСУ, потерявшим до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:21
2024-06-06T13:21
2024-06-06T13:21
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили огневое поражение формированиям ВСУ, потерявшим до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки Запорожской области, Мыловое, Новотягинка и Ингулец Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, россия, пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Пятихатки, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили до 60 солдат ВСУ
МО: "Днепра" за сутки уничтожил до 60 солдат ВСУ, 5 автомобилей и 2 САУ