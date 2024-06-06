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Подразделения группировки "Запад" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
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13:19 06.06.2024 (обновлено: 13:24 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/svo-1950981279.html
Подразделения группировки "Запад" отразили две контратаки ВСУ
Подразделения группировки "Запад" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
Подразделения группировки "Запад" отразили две контратаки ВСУ
Военнослужащие российской группировки "Запад" нанесли поражение украинским войскам в Харьковской области и в ДНР, а также отразили три контратаки, потери... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:19
2024-06-06T13:24
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" нанесли поражение украинским войскам в Харьковской области и в ДНР, а также отразили три контратаки, потери противника составили до 155 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Ивановка, Колодези и Новое Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 155 мм гаубицы М198 производства США, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 105 мм орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подразделения группировки "Запад" отразили две контратаки ВСУ

МО: "Запад" за сутки отразил 2 контратаки и уничтожил до 155 военных ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" нанесли поражение украинским войскам в Харьковской области и в ДНР, а также отразили три контратаки, потери противника составили до 155 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Ивановка, Колодези и Новое Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 155 мм гаубицы М198 производства США, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 105 мм орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Группировка "Север" отразила шесть контратак противника
13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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