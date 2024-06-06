https://ria.ru/20240606/svo-1950910034.html

Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024

Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет 120-мм миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:35

2024-06-06T10:35

2024-06-06T10:54

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Расчет 120-мм миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "На Херсонском направлении расчет 120-мм миномета 2Б11 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра", - сообщили в ведомстве. Координаты цели были переданы расчету разводкой. Минометчики оперативно наелись на цель и нанесли удар. Минометчики группировки войск "Днепр" наносят удары по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра. Исходя из поставленных задач, минометный расчет ведет беспокоящий огонь, которым держит противника в напряжении, или бьет прицельно, на подавление и уничтожение цели. Также военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.

https://ria.ru/20240606/nikopol-1950903626.html

https://ria.ru/20240311/dnepr-1932214513.html

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