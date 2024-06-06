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Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:35 06.06.2024 (обновлено: 10:54 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/svo-1950910034.html
Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ
Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ
Расчет 120-мм миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:35
2024-06-06T10:54
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Расчет 120-мм миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "На Херсонском направлении расчет 120-мм миномета 2Б11 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра", - сообщили в ведомстве. Координаты цели были переданы расчету разводкой. Минометчики оперативно наелись на цель и нанесли удар. Минометчики группировки войск "Днепр" наносят удары по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра. Исходя из поставленных задач, минометный расчет ведет беспокоящий огонь, которым держит противника в напряжении, или бьет прицельно, на подавление и уничтожение цели. Также военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.
https://ria.ru/20240606/nikopol-1950903626.html
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днепр (город), россия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Россия
Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Расчет 120-мм миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"На Херсонском направлении расчет 120-мм миномета 2Б11 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра", - сообщили в ведомстве.
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Координаты цели были переданы расчету разводкой. Минометчики оперативно наелись на цель и нанесли удар.
Минометчики группировки войск "Днепр" наносят удары по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.
Исходя из поставленных задач, минометный расчет ведет беспокоящий огонь, которым держит противника в напряжении, или бьет прицельно, на подавление и уничтожение цели. Также военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Россия
 
 
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