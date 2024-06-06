https://ria.ru/20240606/svo-1950910034.html
Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ
Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ
Расчет 120-мм миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:35
2024-06-06T10:35
2024-06-06T10:54
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Расчет 120-мм миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "На Херсонском направлении расчет 120-мм миномета 2Б11 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра", - сообщили в ведомстве. Координаты цели были переданы расчету разводкой. Минометчики оперативно наелись на цель и нанесли удар. Минометчики группировки войск "Днепр" наносят удары по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра. Исходя из поставленных задач, минометный расчет ведет беспокоящий огонь, которым держит противника в напряжении, или бьет прицельно, на подавление и уничтожение цели. Также военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.
https://ria.ru/20240606/nikopol-1950903626.html
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днепр (город), россия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Россия
Расчет миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на Херсонском направлении
ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Расчет 120-мм миномета группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"На Херсонском направлении расчет 120-мм миномета 2Б11 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра", - сообщили в ведомстве.
Координаты цели были переданы расчету разводкой. Минометчики оперативно наелись на цель и нанесли удар.
Минометчики группировки войск "Днепр" наносят удары по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.
Исходя из поставленных задач, минометный расчет ведет беспокоящий огонь, которым держит противника в напряжении, или бьет прицельно, на подавление и уничтожение цели. Также военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.