https://ria.ru/20240606/sulikova-1950934793.html

Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки

Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки - РИА Новости, 06.06.2024

Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки

Защита "ведьмы" Алёны Полынь (Елены Суликовой) представила в суд медицинские документы, согласно которым она не может находиться в СИЗО, передает корреспондент... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:43

2024-06-06T11:43

2024-06-06T11:43

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Защита "ведьмы" Алёны Полынь (Елены Суликовой) представила в суд медицинские документы, согласно которым она не может находиться в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда "Хочу обратить внимание суда, сторона защиты представляет заключение специалиста, согласно которому имеющееся у Суликовой Елены заболевание "цероброваскулярная болезнь хроническая ишемия головного мозга"... - согласно перечню заболеваний, утвержденному постановлением правительства, ...она не сможет находиться в СИЗО", - сказал адвокат. Согласно информации ГСУ СК по Московской области, с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.

https://ria.ru/20240605/dopros-1950595261.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, происшествия