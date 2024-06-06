https://ria.ru/20240606/sulikova-1950934793.html
Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки
Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки - РИА Новости, 06.06.2024
Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки
Защита "ведьмы" Алёны Полынь (Елены Суликовой) представила в суд медицинские документы, согласно которым она не может находиться в СИЗО, передает корреспондент... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:43
2024-06-06T11:43
2024-06-06T11:43
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950638647_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_83e55db358b47e400a3a74c5289b5a87.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Защита "ведьмы" Алёны Полынь (Елены Суликовой) представила в суд медицинские документы, согласно которым она не может находиться в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда "Хочу обратить внимание суда, сторона защиты представляет заключение специалиста, согласно которому имеющееся у Суликовой Елены заболевание "цероброваскулярная болезнь хроническая ишемия головного мозга"... - согласно перечню заболеваний, утвержденному постановлением правительства, ...она не сможет находиться в СИЗО", - сказал адвокат. Согласно информации ГСУ СК по Московской области, с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
https://ria.ru/20240605/dopros-1950595261.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950638647_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_a8c5bc7c1ba69018f9f9222f2b47d644.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, происшествия
Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь, Происшествия
Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки
Защита "ведьмы" Полынь представила справки, по которым она не может быть в СИЗО