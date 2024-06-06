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Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки - РИА Новости, 06.06.2024
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11:43 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/sulikova-1950934793.html
Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки
Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки - РИА Новости, 06.06.2024
Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки
Защита "ведьмы" Алёны Полынь (Елены Суликовой) представила в суд медицинские документы, согласно которым она не может находиться в СИЗО, передает корреспондент... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:43
2024-06-06T11:43
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Защита "ведьмы" Алёны Полынь (Елены Суликовой) представила в суд медицинские документы, согласно которым она не может находиться в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда "Хочу обратить внимание суда, сторона защиты представляет заключение специалиста, согласно которому имеющееся у Суликовой Елены заболевание "цероброваскулярная болезнь хроническая ишемия головного мозга"... - согласно перечню заболеваний, утвержденному постановлением правительства, ...она не сможет находиться в СИЗО", - сказал адвокат. Согласно информации ГСУ СК по Московской области, с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
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московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, происшествия
Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь, Происшествия
Защита "ведьмы" Суликовой представила в суд медицинские справки

Защита "ведьмы" Полынь представила справки, по которым она не может быть в СИЗО

© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсетиЕлена Суликова
Елена Суликова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсети
Елена Суликова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Защита "ведьмы" Алёны Полынь (Елены Суликовой) представила в суд медицинские документы, согласно которым она не может находиться в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда
"Хочу обратить внимание суда, сторона защиты представляет заключение специалиста, согласно которому имеющееся у Суликовой Елены заболевание "цероброваскулярная болезнь хроническая ишемия головного мозга"... - согласно перечню заболеваний, утвержденному постановлением правительства, ...она не сможет находиться в СИЗО", - сказал адвокат.
Согласно информации ГСУ СК по Московской области, с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
Елена Суликова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Московская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковьПроисшествия
 
 
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