https://ria.ru/20240606/suek-1951150585.html

СУЭК и Хабаровский край на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

СУЭК и Хабаровский край на ПМЭФ договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024

СУЭК и Хабаровский край на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

На полях ПМЭФ прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и АО "СУЭК", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:59

2024-06-06T19:59

2024-06-06T19:59

пмэф-2024

экономика

хабаровский край

россия

дальний восток

дмитрий демешин

сибирская угольная энергетическая компания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896570874_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4813a6e542348b56831904f914a77cd7.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На полях ПМЭФ прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и АО "СУЭК", сообщает пресс-служба компании. Стороны договорились о взаимных действиях по реализации Стратегии социально-экономического развития края на период до 2030 года. В соглашении, подписанном врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным и генеральным директором АО "СУЭК" Александром Редькиным, определены основные направления сотрудничества по вопросам угледобычи и обогащения, реализации экологических и социальных проектов, а также развития транспортной инфраструктуры. В сфере угледобычи стороны будут способствовать успешной реализации инвестиционного проекта АО "Ургалуголь" по увеличению добычи каменного угля на разрезе "Правобережный" до 13,2 миллиона тонн в год и развитию обогатительных мощностей до 9,8 миллиона тонн, а также решению вопросов вывоза продукции. В социальной сфере усилия будут сосредоточены на комплексном развитии рабочего поселка Чегдомын, в котором продолжится благоустройство, будут поддержаны социальное предпринимательство и молодежные проекты. В городе будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, что позволит обеспечить круглогодичное авиасообщение жителей Чегдомына с краевым центром. На церемонии подписания врио губернатора подчеркнул, что соглашение открывает новый этап участия крупных промышленных компаний в социально-экономическом развитии Хабаровского края, имеющего ключевое значение для логистики и пространственного развития всей России. По его мнению, вклад СУЭКа в этот процесс может играть решающее значение не только из-за ее роли в топливно-энергетическом комплексе, но и в связи с внушительным опытом реализации социальных проектов на всех территориях присутствия. Редькин также отметил высокий потенциал соглашения с Хабаровским краем. "Соглашение гарантирует совместную конструктивную работу с правительством края по направлениям, важным для качества жизни людей в моногородах и поселках, многие из которых являются сотрудниками наших предприятий. Новые перспективы и уверенность в будущем для себя и своих детей положительно отражается на рынке труда всего региона, а значит – создает условия для стабильной работы компании на Дальнем Востоке России", - приводит пресс-служба слова Редькина. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240516/suek-1946460216.html

https://ria.ru/20240428/ugol-1942925448.html

https://ria.ru/20240417/tets-1940547586.html

хабаровский край

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, хабаровский край, россия, дальний восток, дмитрий демешин, сибирская угольная энергетическая компания