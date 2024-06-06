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СУЭК и Хабаровский край на ПМЭФ договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:59 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/suek-1951150585.html
СУЭК и Хабаровский край на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
СУЭК и Хабаровский край на ПМЭФ договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024
СУЭК и Хабаровский край на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
На полях ПМЭФ прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и АО "СУЭК", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:59
2024-06-06T19:59
пмэф-2024
экономика
хабаровский край
россия
дальний восток
дмитрий демешин
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На полях ПМЭФ прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и АО "СУЭК", сообщает пресс-служба компании. Стороны договорились о взаимных действиях по реализации Стратегии социально-экономического развития края на период до 2030 года. В соглашении, подписанном врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным и генеральным директором АО "СУЭК" Александром Редькиным, определены основные направления сотрудничества по вопросам угледобычи и обогащения, реализации экологических и социальных проектов, а также развития транспортной инфраструктуры. В сфере угледобычи стороны будут способствовать успешной реализации инвестиционного проекта АО "Ургалуголь" по увеличению добычи каменного угля на разрезе "Правобережный" до 13,2 миллиона тонн в год и развитию обогатительных мощностей до 9,8 миллиона тонн, а также решению вопросов вывоза продукции. В социальной сфере усилия будут сосредоточены на комплексном развитии рабочего поселка Чегдомын, в котором продолжится благоустройство, будут поддержаны социальное предпринимательство и молодежные проекты. В городе будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, что позволит обеспечить круглогодичное авиасообщение жителей Чегдомына с краевым центром. На церемонии подписания врио губернатора подчеркнул, что соглашение открывает новый этап участия крупных промышленных компаний в социально-экономическом развитии Хабаровского края, имеющего ключевое значение для логистики и пространственного развития всей России. По его мнению, вклад СУЭКа в этот процесс может играть решающее значение не только из-за ее роли в топливно-энергетическом комплексе, но и в связи с внушительным опытом реализации социальных проектов на всех территориях присутствия. Редькин также отметил высокий потенциал соглашения с Хабаровским краем. "Соглашение гарантирует совместную конструктивную работу с правительством края по направлениям, важным для качества жизни людей в моногородах и поселках, многие из которых являются сотрудниками наших предприятий. Новые перспективы и уверенность в будущем для себя и своих детей положительно отражается на рынке труда всего региона, а значит – создает условия для стабильной работы компании на Дальнем Востоке России", - приводит пресс-служба слова Редькина. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240516/suek-1946460216.html
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экономика, хабаровский край, россия, дальний восток, дмитрий демешин, сибирская угольная энергетическая компания
ПМЭФ-2024, Экономика, Хабаровский край, Россия, Дальний Восток, Дмитрий Демешин, Сибирская угольная энергетическая компания

СУЭК и Хабаровский край на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУгольный терминал в порту Ванино Хабаровского края
Угольный терминал в порту Ванино Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Угольный терминал в порту Ванино Хабаровского края. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На полях ПМЭФ прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и АО "СУЭК", сообщает пресс-служба компании.
Стороны договорились о взаимных действиях по реализации Стратегии социально-экономического развития края на период до 2030 года.
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16 мая, 15:57
В соглашении, подписанном врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным и генеральным директором АО "СУЭК" Александром Редькиным, определены основные направления сотрудничества по вопросам угледобычи и обогащения, реализации экологических и социальных проектов, а также развития транспортной инфраструктуры.
В сфере угледобычи стороны будут способствовать успешной реализации инвестиционного проекта АО "Ургалуголь" по увеличению добычи каменного угля на разрезе "Правобережный" до 13,2 миллиона тонн в год и развитию обогатительных мощностей до 9,8 миллиона тонн, а также решению вопросов вывоза продукции.
В социальной сфере усилия будут сосредоточены на комплексном развитии рабочего поселка Чегдомын, в котором продолжится благоустройство, будут поддержаны социальное предпринимательство и молодежные проекты. В городе будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, что позволит обеспечить круглогодичное авиасообщение жителей Чегдомына с краевым центром.
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28 апреля, 15:04
На церемонии подписания врио губернатора подчеркнул, что соглашение открывает новый этап участия крупных промышленных компаний в социально-экономическом развитии Хабаровского края, имеющего ключевое значение для логистики и пространственного развития всей России. По его мнению, вклад СУЭКа в этот процесс может играть решающее значение не только из-за ее роли в топливно-энергетическом комплексе, но и в связи с внушительным опытом реализации социальных проектов на всех территориях присутствия.
Редькин также отметил высокий потенциал соглашения с Хабаровским краем.
"Соглашение гарантирует совместную конструктивную работу с правительством края по направлениям, важным для качества жизни людей в моногородах и поселках, многие из которых являются сотрудниками наших предприятий. Новые перспективы и уверенность в будущем для себя и своих детей положительно отражается на рынке труда всего региона, а значит – создает условия для стабильной работы компании на Дальнем Востоке России", - приводит пресс-служба слова Редькина.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаХабаровский крайРоссияДальний ВостокДмитрий ДемешинСибирская угольная энергетическая компания
 
 
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