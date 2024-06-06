https://ria.ru/20240606/sudan-1951008118.html

ВПП ООН поможет миллионам жителей Судана избежать голода

ВПП ООН поможет миллионам жителей Судана избежать голода - РИА Новости, 06.06.2024

ВПП ООН поможет миллионам жителей Судана избежать голода

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) к концу этого года предоставит продовольственную помощь еще 5 миллионам жителей Судана, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:30

2024-06-06T14:30

2024-06-06T14:31

в мире

судан

оон

международный комитет красного креста (мккк)

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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) к концу этого года предоставит продовольственную помощь еще 5 миллионам жителей Судана, говорится в сообщении организации. По информации ВПП ООН, число людей, страдающих от голода в Судане, выросло более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, 5 миллионов человек страдают от чрезвычайного уровня голода. "Продовольственное агентство ООН расширяет свою деятельность, чтобы к концу этого года предоставить необходимые продукты питания и продовольственную поддержку еще 5 миллионам человек, что вдвое превышает количество людей, которых ВПП планировала поддержать в начале 2024 года. Голод усиливается в Судане и в соседних странах, куда бежали миллионы людей, создавая кризис, который может стать крупнейшим в мире", - сообщило продовольственное агентство ООН. В рамках новой поддержки организация предоставит денежную поддержку 1,2 миллиона человек в 12 штатах. Условия жизни гражданского населения в Судане ухудшаются, а боевые действия усиливаются на фоне надвигающейся угрозы голода. Согласно последним оценкам агентств ООН, в условиях острой нехватки продовольствия в Судане находятся 20,3 миллиона человек, делая страну одной из крупнейших "горячих точек" голода на планете. "Судан охвачен повсеместным голодом и недоеданием. ВПП продолжает расширять свою помощь в области продовольствия и питания, чтобы охватить миллионы людей, ежедневно переживающих ужасы войны. Ситуация уже катастрофична и может еще больше ухудшиться, если поддержка не дойдет до всех, кто пострадал от конфликта", - сказал Майкл Данфорд, региональный директор ВПП в Восточной Африке. С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html

https://ria.ru/20230715/pomosch-1884353253.html

судан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, оон, международный комитет красного креста (мккк)