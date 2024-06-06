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ВПП ООН поможет миллионам жителей Судана избежать голода - РИА Новости, 06.06.2024
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14:30 06.06.2024 (обновлено: 14:31 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/sudan-1951008118.html
ВПП ООН поможет миллионам жителей Судана избежать голода
ВПП ООН поможет миллионам жителей Судана избежать голода - РИА Новости, 06.06.2024
ВПП ООН поможет миллионам жителей Судана избежать голода
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) к концу этого года предоставит продовольственную помощь еще 5 миллионам жителей Судана, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:30
2024-06-06T14:31
в мире
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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) к концу этого года предоставит продовольственную помощь еще 5 миллионам жителей Судана, говорится в сообщении организации. По информации ВПП ООН, число людей, страдающих от голода в Судане, выросло более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, 5 миллионов человек страдают от чрезвычайного уровня голода. "Продовольственное агентство ООН расширяет свою деятельность, чтобы к концу этого года предоставить необходимые продукты питания и продовольственную поддержку еще 5 миллионам человек, что вдвое превышает количество людей, которых ВПП планировала поддержать в начале 2024 года. Голод усиливается в Судане и в соседних странах, куда бежали миллионы людей, создавая кризис, который может стать крупнейшим в мире", - сообщило продовольственное агентство ООН. В рамках новой поддержки организация предоставит денежную поддержку 1,2 миллиона человек в 12 штатах. Условия жизни гражданского населения в Судане ухудшаются, а боевые действия усиливаются на фоне надвигающейся угрозы голода. Согласно последним оценкам агентств ООН, в условиях острой нехватки продовольствия в Судане находятся 20,3 миллиона человек, делая страну одной из крупнейших "горячих точек" голода на планете. "Судан охвачен повсеместным голодом и недоеданием. ВПП продолжает расширять свою помощь в области продовольствия и питания, чтобы охватить миллионы людей, ежедневно переживающих ужасы войны. Ситуация уже катастрофична и может еще больше ухудшиться, если поддержка не дойдет до всех, кто пострадал от конфликта", - сказал Майкл Данфорд, региональный директор ВПП в Восточной Африке. С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html
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в мире, судан, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
ВПП ООН поможет миллионам жителей Судана избежать голода

ВПП ООН поможет еще пяти миллионам жителей Судана избежать голода

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) к концу этого года предоставит продовольственную помощь еще 5 миллионам жителей Судана, говорится в сообщении организации.
По информации ВПП ООН, число людей, страдающих от голода в Судане, выросло более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, 5 миллионов человек страдают от чрезвычайного уровня голода.
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"Продовольственное агентство ООН расширяет свою деятельность, чтобы к концу этого года предоставить необходимые продукты питания и продовольственную поддержку еще 5 миллионам человек, что вдвое превышает количество людей, которых ВПП планировала поддержать в начале 2024 года. Голод усиливается в Судане и в соседних странах, куда бежали миллионы людей, создавая кризис, который может стать крупнейшим в мире", - сообщило продовольственное агентство ООН.
В рамках новой поддержки организация предоставит денежную поддержку 1,2 миллиона человек в 12 штатах.
Условия жизни гражданского населения в Судане ухудшаются, а боевые действия усиливаются на фоне надвигающейся угрозы голода. Согласно последним оценкам агентств ООН, в условиях острой нехватки продовольствия в Судане находятся 20,3 миллиона человек, делая страну одной из крупнейших "горячих точек" голода на планете.
"Судан охвачен повсеместным голодом и недоеданием. ВПП продолжает расширять свою помощь в области продовольствия и питания, чтобы охватить миллионы людей, ежедневно переживающих ужасы войны. Ситуация уже катастрофична и может еще больше ухудшиться, если поддержка не дойдет до всех, кто пострадал от конфликта", - сказал Майкл Данфорд, региональный директор ВПП в Восточной Африке.
С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
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