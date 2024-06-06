https://ria.ru/20240606/sud-1950877755.html

Американец Блэк заявил суду во Владивостоке о согласии давать показания

Американец Блэк заявил суду во Владивостоке о согласии давать показания - РИА Новости, 06.06.2024

Американец Блэк заявил суду во Владивостоке о согласии давать показания

Американский солдат Гордон Блэк заявил в суде, что выскажет свое отношение к предъявленным ему обвинениям в краже и угрозе убийством позже, передает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:38

2024-06-06T08:38

2024-06-06T09:18

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Американский солдат Гордон Блэк заявил в суде, что выскажет свое отношение к предъявленным ему обвинениям в краже и угрозе убийством позже, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Владивостока. "Я выскажу свое отношение к обвинению позже", - сказал Блэк в начале процесса, отвечая на вопрос судьи, признает ли он свою вину. Аналогичную позицию высказала адвокат американца. При этом Блэк, отвечая на вопросы судьи, заявил, что доверяет суду, понимает суть предъявленных ему обвинений и согласен давать показания. Американского солдата Блэка суд во Владивостоке арестовал до 2 июля в рамках расследования дела по статье "кража". В полиции сообщали, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Она и заявила о преступлении. В полиции Приморья РИА Новости заявляли, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. По данным прокуратуры, в результате ссоры американец "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из кошелька пострадавшей 10 тысяч рублей. Ранее источник сообщал РИА Новости, что американец не признает вину в угрозе убийством и краже, хотя не отрицает того, что взял деньги.

https://ria.ru/20240516/blek-1946310134.html

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владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, происшествия