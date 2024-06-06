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Биография Александра Стриженова

Биография Александра Стриженова - РИА Новости, 06.06.2024

Биография Александра Стриженова

Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Стриженов родился 6 июня 1969 года в Москве в семье актеров Олега и Любови Стриженовых. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:33

2024-06-06T03:33

2024-06-06T03:33

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Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Стриженов родился 6 июня 1969 года в Москве в семье актеров Олега и Любови Стриженовых. В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ (мастерская Александра Калягина).В 1989-1991 годах работал в московском Театре современной пьесы.С 1991 года играл в Театре Антона Чехова под руководством Леонида Трушкина.В 1992 году сыграл Кристиана в совместной постановке театра "Сатирикон" и Театра Антона Чехова "Сирано де Бержерак".Александр Стриженов также играл в спектаклях "Чествование", "Гамлет" (Театр Антона Чехова), "Неугомонный дух" ("Театр Современной Антрепризы"), "Над Не" (МХАТ имени М. Горького).На экране Александр Стриженов впервые появился в 1981 году, в телеспектакле "Уходя, оглянись...", сыграв роль Вити Крохина в детстве.Кинодебютом является фильм "Лидер", вышедший в 1984 году.Первой заметной работой в кино стала роль в мелодраме "Захочу – полюблю", снятой режиссером Василием Паниным. Его партнершей по этому проекту стала актриса Вера Сотникова.Затем последовали роли в фильмах "Наутилус" (1990), "Милый Эп" (1991), "Снайпер" (1991), "Господа артисты" (1992) и др.В 2005 году Стриженов сыграл князя Симеона Александровича в телесериале "Статский советник". В 2009 году снялся в главной роли в комедии "Кошечка".Одним из самых успешных его проектов стала комедия "Самка" (2010), снятая режиссером Григорием Константинопольским, в которой он сыграл снежного человека Ваню.В 2014 году он исполнил главную роль в семейном фильме "Тайна четырех принцесс", снятом по мотивам сказок братьев Гримм.Всего фильмография Александра Стриженова насчитывает около 30 киноролей, в числе последних работ – сериалы "Мертвые души" (2020) и "Местный" (2022).В 2002 году состоялся режиссерский дебют Александра Стриженова. Он выпустил свой первый проект – художественную ленту "Упасть вверх" в сотрудничестве с режиссером Сергеем Гинзбургом.В 2005 году Стриженов выпустил комедию "От 180 и выше" по мотивам рассказа "Неудачная суббота" Ирвина Шоу. В 2007 году – фантастическую комедию "Любовь-морковь". В 2008 году на экраны вышел триллер "Юленька". В 2014 году Стриженов вновь вернулся к жанру комедии и выпустил ленту "Дедушка моей мечты".Александр Стриженов работал на телевидении.С 1995 года был одним из ведущих программы "Кинематограф" на канале ОРТ.В 1990-х-2000-х годах Стриженов сотрудничал с Первым каналом, где был соведущим своей жены Екатерины в передачах "Доброе утро" и "Добрый день". Работал на телеканале "Звезда": был ведущим программы "Звезда на Звезде" и документального цикла "Легенды телевидения". Александр Стриженов женат. Его супруга Екатерина Стриженова – актриса и телеведущая. У Стриженовых две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, александр стриженов, екатерина стриженова, александр калягин, театр антона чехова