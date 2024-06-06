https://ria.ru/20240606/stoltenberg-1951016785.html

Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле

Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле - РИА Новости, 06.06.2024

Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле

Одним из главных практических результатов предстоящего в июле саммита НАТО в Вашингтоне должно стать подтверждение "твердой поддержки Украины", заявил генсек... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:52

2024-06-06T14:52

2024-06-06T14:59

специальная военная операция на украине

в мире

вашингтон (штат)

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йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Одним из главных практических результатов предстоящего в июле саммита НАТО в Вашингтоне должно стать подтверждение "твердой поддержки Украины", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме в Финляндии. "Наиболее важным результатом должно стать подтверждение твердой поддержки Украины", - сказал Столтенберг. Он также добавил, что среди других практических ожиданий от встречи в верхах значатся "укрепление коллективного сдерживания и обороны, реализация оборонных планов НАТО, а также усиление сотрудничества с партнерами по индо-тихоокеанскому региону, в частности с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией".

https://ria.ru/20240606/stoltenberg-1951014064.html

вашингтон (штат)

финляндия

япония

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в мире, вашингтон (штат), финляндия, япония, йенс столтенберг, нато