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Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле
Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле - РИА Новости, 06.06.2024
Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле
Одним из главных практических результатов предстоящего в июле саммита НАТО в Вашингтоне должно стать подтверждение "твердой поддержки Украины", заявил генсек... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:52
2024-06-06T14:52
2024-06-06T14:59
специальная военная операция на украине
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нато
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Одним из главных практических результатов предстоящего в июле саммита НАТО в Вашингтоне должно стать подтверждение "твердой поддержки Украины", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме в Финляндии. "Наиболее важным результатом должно стать подтверждение твердой поддержки Украины", - сказал Столтенберг. Он также добавил, что среди других практических ожиданий от встречи в верхах значатся "укрепление коллективного сдерживания и обороны, реализация оборонных планов НАТО, а также усиление сотрудничества с партнерами по индо-тихоокеанскому региону, в частности с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией".
https://ria.ru/20240606/stoltenberg-1951014064.html
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в мире, вашингтон (штат), финляндия, япония, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вашингтон (штат), Финляндия, Япония, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле
Столтенберг: главным итогом саммита НАТО должно стать подтверждение помощи Киеву