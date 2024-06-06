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Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 06.06.2024 (обновлено: 14:59 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/stoltenberg-1951016785.html
Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле
Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле - РИА Новости, 06.06.2024
Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле
Одним из главных практических результатов предстоящего в июле саммита НАТО в Вашингтоне должно стать подтверждение "твердой поддержки Украины", заявил генсек... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:52
2024-06-06T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
вашингтон (штат)
финляндия
япония
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Одним из главных практических результатов предстоящего в июле саммита НАТО в Вашингтоне должно стать подтверждение "твердой поддержки Украины", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме в Финляндии. "Наиболее важным результатом должно стать подтверждение твердой поддержки Украины", - сказал Столтенберг. Он также добавил, что среди других практических ожиданий от встречи в верхах значатся "укрепление коллективного сдерживания и обороны, реализация оборонных планов НАТО, а также усиление сотрудничества с партнерами по индо-тихоокеанскому региону, в частности с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией".
https://ria.ru/20240606/stoltenberg-1951014064.html
вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), финляндия, япония, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вашингтон (штат), Финляндия, Япония, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг рассказал о главном результате саммита НАТО в июле

Столтенберг: главным итогом саммита НАТО должно стать подтверждение помощи Киеву

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Одним из главных практических результатов предстоящего в июле саммита НАТО в Вашингтоне должно стать подтверждение "твердой поддержки Украины", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме в Финляндии.
«
"Наиболее важным результатом должно стать подтверждение твердой поддержки Украины", - сказал Столтенберг.
Он также добавил, что среди других практических ожиданий от встречи в верхах значатся "укрепление коллективного сдерживания и обороны, реализация оборонных планов НАТО, а также усиление сотрудничества с партнерами по индо-тихоокеанскому региону, в частности с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право поддерживать Украину
14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВашингтон (штат)ФинляндияЯпонияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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