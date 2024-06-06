https://ria.ru/20240606/stoltenberg-1951014064.html

Столтенберг заявил, что НАТО имеет право поддерживать Украину

Столтенберг заявил, что НАТО имеет право поддерживать Украину - РИА Новости, 06.06.2024

Столтенберг заявил, что НАТО имеет право поддерживать Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "имеет право" поддерживать Украину, не становясь при этом стороной конфликта. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:45

2024-06-06T14:45

2024-06-06T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

йенс столтенберг

сергей лавров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984663_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_24f85896300e8807547a19098a9f0585.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "имеет право" поддерживать Украину, не становясь при этом стороной конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. "НАТО с самого начала конфликта на Украине поставила задачу не только поддерживать Украину, но и не допустить полномасштабного конфликта альянса с Россией", - сказал он, выступая на форуме в Финляндии. По его словам, альянс выполнял эти задачи, оказывая "мощную поддержку" Украине, в том числе, осуществляя подготовку военных, но не направляя боевых подразделений для непосредственного участия в боевых действиях. "Таким образом, мы поддерживаем Украину, но не являемся частью конфликта... Мы имеем право поддерживать Украину, не становясь его участниками", - пояснил он свою позицию. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240509/nato-1944868479.html

https://ria.ru/20240606/nato-1950935310.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, йенс столтенберг, сергей лавров, владимир путин, нато