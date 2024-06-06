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Столтенберг заявил, что НАТО имеет право поддерживать Украину - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/stoltenberg-1951014064.html
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право поддерживать Украину
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право поддерживать Украину - РИА Новости, 06.06.2024
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право поддерживать Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "имеет право" поддерживать Украину, не становясь при этом стороной конфликта. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:45
2024-06-06T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
йенс столтенберг
сергей лавров
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "имеет право" поддерживать Украину, не становясь при этом стороной конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. "НАТО с самого начала конфликта на Украине поставила задачу не только поддерживать Украину, но и не допустить полномасштабного конфликта альянса с Россией", - сказал он, выступая на форуме в Финляндии. По его словам, альянс выполнял эти задачи, оказывая "мощную поддержку" Украине, в том числе, осуществляя подготовку военных, но не направляя боевых подразделений для непосредственного участия в боевых действиях. "Таким образом, мы поддерживаем Украину, но не являемся частью конфликта... Мы имеем право поддерживать Украину, не становясь его участниками", - пояснил он свою позицию. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240509/nato-1944868479.html
https://ria.ru/20240606/nato-1950935310.html
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в мире, украина, россия, сша, йенс столтенберг, сергей лавров, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право поддерживать Украину

Столтенберг: НАТО может поддерживать Киев, не становясь участником конфликта

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "имеет право" поддерживать Украину, не становясь при этом стороной конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
НАТО не направит войска на Украину, заявил Столтенберг
9 мая, 09:33
«
"НАТО с самого начала конфликта на Украине поставила задачу не только поддерживать Украину, но и не допустить полномасштабного конфликта альянса с Россией", - сказал он, выступая на форуме в Финляндии.
По его словам, альянс выполнял эти задачи, оказывая "мощную поддержку" Украине, в том числе, осуществляя подготовку военных, но не направляя боевых подразделений для непосредственного участия в боевых действиях.
«
"Таким образом, мы поддерживаем Украину, но не являемся частью конфликта... Мы имеем право поддерживать Украину, не становясь его участниками", - пояснил он свою позицию.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
НАТО не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг
11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЙенс СтолтенбергСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
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