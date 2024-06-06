https://ria.ru/20240606/spetsialnosti-1950850959.html

Москва реализует проекты популяризации инженерных специальностей

Москва реализует проекты популяризации инженерных специальностей - РИА Новости, 06.06.2024

Москва реализует проекты популяризации инженерных специальностей

Власти Москвы совместно с Российским обществом "Знание" будут вести работу по популяризации инженерных специальностей, а также столичной промышленности в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T07:10

2024-06-06T07:10

2024-06-06T09:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

максим древаль

сергей собянин

российское общество "знание"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950850781_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_10d0bf6da8a92a8ef29f92c2a752cf73.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Власти Москвы совместно с Российским обществом "Знание" будут вести работу по популяризации инженерных специальностей, а также столичной промышленности в регионах; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ.В частности, предполагается размещать совместные информационные стенды в российских вузах, школах и колледжах, проводить встречи с представителями московских предприятий, а также экскурсии по столичным заводам."Укрепление престижа инженерных профессий и популяризация столичной промышленности позволяют привлекать в реальный сектор экономики молодые кадры и открывать новые высокотехнологичные рабочие места. Как следствие, в городе развивается инновационная научно-техническая среда, которая способствует созданию революционных промышленных технологий и повышению конкурентоспособности отечественной индустрии. Соглашение с Российским обществом “Знание” позволит объединить наши усилия в этой стратегически важной работе", — подчеркнул на церемонии подписания министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В свою очередь, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль отметил, что соглашение открывает новые возможности для просветительской деятельности. "Благодаря поддержке, которую город оказывает уже сегодня, нам многое удалось реализовать совместно... Впереди нас ждет продуктивная совместная работа во благо индустриальному сектору страны", — сказал он.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер по повышению инвестпривлекательности столицы и развитие производства. Созданы комфортные условия для малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240302/festival-1930778629.html

https://ria.ru/20240403/moskva-1937520421.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, максим древаль, сергей собянин, российское общество "знание"