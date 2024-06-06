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Москва реализует проекты популяризации инженерных специальностей - РИА Новости, 06.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:10 06.06.2024 (обновлено: 09:56 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/spetsialnosti-1950850959.html
Москва реализует проекты популяризации инженерных специальностей
Москва реализует проекты популяризации инженерных специальностей - РИА Новости, 06.06.2024
Москва реализует проекты популяризации инженерных специальностей
Власти Москвы совместно с Российским обществом "Знание" будут вести работу по популяризации инженерных специальностей, а также столичной промышленности в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:10
2024-06-06T09:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
максим древаль
сергей собянин
российское общество "знание"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Власти Москвы совместно с Российским обществом "Знание" будут вести работу по популяризации инженерных специальностей, а также столичной промышленности в регионах; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ.В частности, предполагается размещать совместные информационные стенды в российских вузах, школах и колледжах, проводить встречи с представителями московских предприятий, а также экскурсии по столичным заводам."Укрепление престижа инженерных профессий и популяризация столичной промышленности позволяют привлекать в реальный сектор экономики молодые кадры и открывать новые высокотехнологичные рабочие места. Как следствие, в городе развивается инновационная научно-техническая среда, которая способствует созданию революционных промышленных технологий и повышению конкурентоспособности отечественной индустрии. Соглашение с Российским обществом “Знание” позволит объединить наши усилия в этой стратегически важной работе", — подчеркнул на церемонии подписания министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В свою очередь, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль отметил, что соглашение открывает новые возможности для просветительской деятельности. "Благодаря поддержке, которую город оказывает уже сегодня, нам многое удалось реализовать совместно... Впереди нас ждет продуктивная совместная работа во благо индустриальному сектору страны", — сказал он.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер по повышению инвестпривлекательности столицы и развитие производства. Созданы комфортные условия для малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
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москва, владислав овчинский, максим древаль, сергей собянин, российское общество "знание"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Максим Древаль, Сергей Собянин, Российское общество "Знание"

Москва реализует проекты популяризации инженерных специальностей

© Пресс-служба ДИППГенеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль и руководитель ДИПП Владислав Овчинский на ПМЭФ-2024
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль и руководитель ДИПП Владислав Овчинский на ПМЭФ-2024
© Пресс-служба ДИПП
Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль и руководитель ДИПП Владислав Овчинский на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Власти Москвы совместно с Российским обществом "Знание" будут вести работу по популяризации инженерных специальностей, а также столичной промышленности в регионах; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ.
В частности, предполагается размещать совместные информационные стенды в российских вузах, школах и колледжах, проводить встречи с представителями московских предприятий, а также экскурсии по столичным заводам.
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"Укрепление престижа инженерных профессий и популяризация столичной промышленности позволяют привлекать в реальный сектор экономики молодые кадры и открывать новые высокотехнологичные рабочие места. Как следствие, в городе развивается инновационная научно-техническая среда, которая способствует созданию революционных промышленных технологий и повышению конкурентоспособности отечественной индустрии. Соглашение с Российским обществом “Знание” позволит объединить наши усилия в этой стратегически важной работе", — подчеркнул на церемонии подписания министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В свою очередь, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль отметил, что соглашение открывает новые возможности для просветительской деятельности. "Благодаря поддержке, которую город оказывает уже сегодня, нам многое удалось реализовать совместно... Впереди нас ждет продуктивная совместная работа во благо индустриальному сектору страны", — сказал он.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер по повышению инвестпривлекательности столицы и развитие производства. Созданы комфортные условия для малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийМаксим ДревальСергей СобянинРоссийское общество "Знание"
 
 
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