https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951095395.html

"Авито Работа" и центр "Профессии будущего" договорились о сотрудничестве

"Авито Работа" и центр "Профессии будущего" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024

"Авито Работа" и центр "Профессии будущего" договорились о сотрудничестве

Платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" и Московский центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" заключили в рамках ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:48

2024-06-06T18:48

2024-06-06T19:10

пмэф-2024

москва

технологии

авито

пмэф

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" и Московский центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" заключили в рамках ПМЭФ соглашение о стратегическом сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.Партнерство направлено на оказание комплексной поддержки соискателям в поиске подходящих вакансий, а работодателям — в подборе квалифицированных кадров."Мы, как платформа для поиска работы и сотрудников, через которую каждый месяц проходит более 20 миллионов человек, видим, что ситуация с вакансиями сейчас уникальная – рост числа практически на 160% год к году. Поэтому появляется очень большая потребность в переобучении людей, чтобы закрывать как можно больше позиций. С другой стороны, мы видим у московских коллег очень интересный инновационный подход к тому, как переобучать специалистов, делать людей еще более востребованными на рынке. Уверен, что наше соглашение поможет соискателям получать намного больше возможностей трудоустройства, а работодателям закрывать позиции намного быстрее", - сказал в ходе подписания старший управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.Он добавил, что платформа "Авито Работа" дает возможность соискателям находить вакансии, в том числе с возможностью переобучения."И для нас взаимодействие с центром занятости это, в первую очередь, подход к тому, как закрывать потребности в дефицитных специалистах. Мы стараемся сделать так, чтобы те дефицитные специалисты, которые сейчас обучаются на платформе ЦЗН, могли максимально быстро находить работу не только на платформах центра занятости, но с использованием джоб-бордов", - отметил Кумпель.В свою очередь, руководитель Службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов подчеркнул, что серьезнейшим вызовом сегодняшнего рынка труда является дефицит кадров."Сегодня любой HR-специалист говорит о том, что людей недостаточно. И мы, как служба занятости, должны отвечать на эти вопросы, помогать компаниям закрывать их потребности в специалистах, давая возможность людям получить новую профессию. И для этого мы объединяем усилия с нашими ключевыми партнерами – крупнейшими поисковыми компаниями и порталами. Совместно с онлайн-платформой "Авито Работа" мы будем заниматься популяризацией новых специальностей, проводить встречи и мероприятия, чтобы соискатели получили еще больше возможностей для развития своей карьеры и смогли найти работу мечты", — сказал Тарасов.Особое внимание будет уделено информированию получателей государственных услуг о действующих в Москве программах активной политики занятости. Партнеры также намерены реализовать дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда в Москве.Кроме того, партнеры объединят усилия по популяризации востребованных промышленных профессий и привлечению кадров в приоритетные для Москвы отрасли — строительство, производство, транспорт и другие.Также в рамках соглашения предусмотрена координация взаимодействия с образовательными учреждениями для оказания поддержки выпускникам в начале их профессионального пути.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, технологии, авито, пмэф, федеральная служба по труду и занятости (роструд)