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Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 будут сотрудничать в противодействии мошенничеству - РИА Новости, 06.06.2024
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14:42 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951005497.html
Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 будут сотрудничать в противодействии мошенничеству
Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 будут сотрудничать в противодействии мошенничеству - РИА Новости, 06.06.2024
Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 будут сотрудничать в противодействии мошенничеству
Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 объявляют о начале нового этапа сотрудничества, соответствующий меморандум был подписан на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:42
2024-06-06T14:42
пмэф-2024
технологии
станислав близнюк
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 объявляют о начале нового этапа сотрудничества, соответствующий меморандум был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба кредитной организации. Компании планируют совместно разрабатывать инновационные проекты на основе искусственного интеллекта и алгоритмов big data (большие данные) для безопасности финансовых и мобильных услуг. Также предполагается развивать экспертное сообщество и активизировать обмен опытом для усиления борьбы с мошенничеством. Компании будут вести консолидированную работу по созданию технологического купола для защиты россиян с целью внедрить на рынок принципиально новые инструменты по безопасности. Партнерство Т-Мобайла и Tele2 началось в 2017 году. Т-Мобайл был запущен на сетях Tele2 и был одним из первых виртуальных операторов в "фабрике MVNO". В 2019 году Т-Банк и Tele2 протестировали антифрод-платформу для определения разных видов мошенничества с использованием подмены номеров. "Наше сотрудничество, начавшееся однажды, как инфраструктурное уже давно вышло за его пределы – пора идти дальше и ставить новые совместные цели. Уверены, что наше сотрудничество с Tele2 усилит консолидацию отрасли в борьбе с телефонным мошенничеством и поможет достичь коренного перелома в этой сфере", - отметил председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк. По словам генерального директора Tele2 Антона Годовикова, меморандум, с одной стороны, усиливает сотрудничество с давними партнерами, с другой – фокусируется на острых проблемах времени. "Вместе с тем с Т-Банком нас связывает успешное сотрудничество в противодействии телефонному мошенничеству. &lt;…&gt; Злоумышленники постоянно обновляют сценарии, поэтому мы считаем жизненно важными совместные усилия в борьбе с этой проблемой"", - отметил Годовиков. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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технологии, станислав близнюк, тинькофф. кредитные системы, tele2 россия
ПМЭФ-2024, Технологии, Станислав Близнюк, Тинькофф. Кредитные Системы, Tele2 Россия

Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 будут сотрудничать в противодействии мошенничеству

© Фото : Tele2Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 будут сотрудничать в противодействии мошенничеству
Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 будут сотрудничать в противодействии мошенничеству - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Tele2
Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 будут сотрудничать в противодействии мошенничеству
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 объявляют о начале нового этапа сотрудничества, соответствующий меморандум был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Компании планируют совместно разрабатывать инновационные проекты на основе искусственного интеллекта и алгоритмов big data (большие данные) для безопасности финансовых и мобильных услуг. Также предполагается развивать экспертное сообщество и активизировать обмен опытом для усиления борьбы с мошенничеством. Компании будут вести консолидированную работу по созданию технологического купола для защиты россиян с целью внедрить на рынок принципиально новые инструменты по безопасности.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Партнерство Т-Мобайла и Tele2 началось в 2017 году. Т-Мобайл был запущен на сетях Tele2 и был одним из первых виртуальных операторов в "фабрике MVNO". В 2019 году Т-Банк и Tele2 протестировали антифрод-платформу для определения разных видов мошенничества с использованием подмены номеров.
"Наше сотрудничество, начавшееся однажды, как инфраструктурное уже давно вышло за его пределы – пора идти дальше и ставить новые совместные цели. Уверены, что наше сотрудничество с Tele2 усилит консолидацию отрасли в борьбе с телефонным мошенничеством и поможет достичь коренного перелома в этой сфере", - отметил председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк.
По словам генерального директора Tele2 Антона Годовикова, меморандум, с одной стороны, усиливает сотрудничество с давними партнерами, с другой – фокусируется на острых проблемах времени.
"Вместе с тем с Т-Банком нас связывает успешное сотрудничество в противодействии телефонному мошенничеству. <…> Злоумышленники постоянно обновляют сценарии, поэтому мы считаем жизненно важными совместные усилия в борьбе с этой проблемой"", - отметил Годовиков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ТехнологииСтанислав БлизнюкТинькофф. Кредитные СистемыTele2 Россия
 
 
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