https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951005497.html

Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 будут сотрудничать в противодействии мошенничеству

Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 будут сотрудничать в противодействии мошенничеству - РИА Новости, 06.06.2024

Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 будут сотрудничать в противодействии мошенничеству

Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 объявляют о начале нового этапа сотрудничества, соответствующий меморандум был подписан на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:42

2024-06-06T14:42

2024-06-06T14:42

пмэф-2024

технологии

станислав близнюк

тинькофф. кредитные системы

tele2 россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951010471_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_2f986134d980531a32e3519b751ea383.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Т-Банк, Т-Мобайл и Tele2 объявляют о начале нового этапа сотрудничества, соответствующий меморандум был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба кредитной организации. Компании планируют совместно разрабатывать инновационные проекты на основе искусственного интеллекта и алгоритмов big data (большие данные) для безопасности финансовых и мобильных услуг. Также предполагается развивать экспертное сообщество и активизировать обмен опытом для усиления борьбы с мошенничеством. Компании будут вести консолидированную работу по созданию технологического купола для защиты россиян с целью внедрить на рынок принципиально новые инструменты по безопасности. Партнерство Т-Мобайла и Tele2 началось в 2017 году. Т-Мобайл был запущен на сетях Tele2 и был одним из первых виртуальных операторов в "фабрике MVNO". В 2019 году Т-Банк и Tele2 протестировали антифрод-платформу для определения разных видов мошенничества с использованием подмены номеров. "Наше сотрудничество, начавшееся однажды, как инфраструктурное уже давно вышло за его пределы – пора идти дальше и ставить новые совместные цели. Уверены, что наше сотрудничество с Tele2 усилит консолидацию отрасли в борьбе с телефонным мошенничеством и поможет достичь коренного перелома в этой сфере", - отметил председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк. По словам генерального директора Tele2 Антона Годовикова, меморандум, с одной стороны, усиливает сотрудничество с давними партнерами, с другой – фокусируется на острых проблемах времени. "Вместе с тем с Т-Банком нас связывает успешное сотрудничество в противодействии телефонному мошенничеству. <…> Злоумышленники постоянно обновляют сценарии, поэтому мы считаем жизненно важными совместные усилия в борьбе с этой проблемой"", - отметил Годовиков. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html

https://ria.ru/20240605/ii-1950631412.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, станислав близнюк, тинькофф. кредитные системы, tele2 россия