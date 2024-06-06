https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1950991523.html

Калужский губернатор поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ

Калужский губернатор поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ - РИА Новости, 06.06.2024

Калужский губернатор поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках ПМЭФ-2024 поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:49

2024-06-06T13:49

2024-06-06T13:49

калужская область

жилье

россия

калужская область

байконур (город)

владислав шапша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках ПМЭФ-2024 поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ, сообщает правительство региона. Сообщается, что в четверг в рамках ПМЭФ Владислав Шапша выступил на сессии "Большие проекты для человека", организованной ВЭБ.РФ. Речь шла о проектах, реализованных с участием государственной корпорации ВЭБ.РФ. Её дочерняя компания ООО "ПроШкола" учреждена для реализации программ по строительству объектов образования и активно сотрудничает со многими регионами страны. Первым из них стала Калужская область, отмечают в правительстве региона. "Владислав Шапша отметил, что использованием концессионного соглашения, заключенного с "ПроШкола", в нашем регионе строятся современные школы. Их возводят в старых и новых микрорайонах, а также в городах области, имеющих инвестиционную привлекательность", - говорится в сообщении. В качестве примера губернатор привел школу в микрорайоне Байконур в Калуге, где ранее не было образовательного учреждения. Первого сентября этого года состоится ее открытие. По данным областного правительства, благодаря концессионному соглашению введена в эксплуатацию школа в Обнинске в микрорайоне Заовражье. Совместно с Корпоративной академией "Росатома" здесь открыты инженерные классы. По словам губернатора, такие школы – вклад в подготовку кадров, современных специалистов. Еще две школы строятся в микрорайоне Комфорт-парк в областном центре и в Людинове. "Мы должны строить школы, если хотим развиваться, хотим, чтобы у наших детей и у нас было будущее", – подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240524/tsekh-1948199012.html

https://ria.ru/20231004/infrastruktura-1900497830.html

россия

калужская область

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, россия, калужская область, байконур (город), владислав шапша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", пмэф, вэб.рф (вэб)