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Калужский губернатор поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ - РИА Новости, 06.06.2024
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Калужская область
 
13:49 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1950991523.html
Калужский губернатор поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ
Калужский губернатор поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ - РИА Новости, 06.06.2024
Калужский губернатор поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках ПМЭФ-2024 поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:49
2024-06-06T13:49
калужская область
жилье
россия
калужская область
байконур (город)
владислав шапша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках ПМЭФ-2024 поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ, сообщает правительство региона. Сообщается, что в четверг в рамках ПМЭФ Владислав Шапша выступил на сессии "Большие проекты для человека", организованной ВЭБ.РФ. Речь шла о проектах, реализованных с участием государственной корпорации ВЭБ.РФ. Её дочерняя компания ООО "ПроШкола" учреждена для реализации программ по строительству объектов образования и активно сотрудничает со многими регионами страны. Первым из них стала Калужская область, отмечают в правительстве региона. "Владислав Шапша отметил, что использованием концессионного соглашения, заключенного с "ПроШкола", в нашем регионе строятся современные школы. Их возводят в старых и новых микрорайонах, а также в городах области, имеющих инвестиционную привлекательность", - говорится в сообщении. В качестве примера губернатор привел школу в микрорайоне Байконур в Калуге, где ранее не было образовательного учреждения. Первого сентября этого года состоится ее открытие. По данным областного правительства, благодаря концессионному соглашению введена в эксплуатацию школа в Обнинске в микрорайоне Заовражье. Совместно с Корпоративной академией "Росатома" здесь открыты инженерные классы. По словам губернатора, такие школы – вклад в подготовку кадров, современных специалистов. Еще две школы строятся в микрорайоне Комфорт-парк в областном центре и в Людинове. "Мы должны строить школы, если хотим развиваться, хотим, чтобы у наших детей и у нас было будущее", – подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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жилье, россия, калужская область, байконур (город), владислав шапша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", пмэф, вэб.рф (вэб)
Калужская область, Жилье, Россия, Калужская область, Байконур (город), Владислав Шапша, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ПМЭФ, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Калужский губернатор поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Губернатор Калужской области Владислав Шапша
 Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках ПМЭФ-2024 поделился успешным опытом сотрудничества с ВЭБ.РФ, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в четверг в рамках ПМЭФ Владислав Шапша выступил на сессии "Большие проекты для человека", организованной ВЭБ.РФ. Речь шла о проектах, реализованных с участием государственной корпорации ВЭБ.РФ. Её дочерняя компания ООО "ПроШкола" учреждена для реализации программ по строительству объектов образования и активно сотрудничает со многими регионами страны. Первым из них стала Калужская область, отмечают в правительстве региона.
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"Владислав Шапша отметил, что использованием концессионного соглашения, заключенного с "ПроШкола", в нашем регионе строятся современные школы. Их возводят в старых и новых микрорайонах, а также в городах области, имеющих инвестиционную привлекательность", - говорится в сообщении.
В качестве примера губернатор привел школу в микрорайоне Байконур в Калуге, где ранее не было образовательного учреждения. Первого сентября этого года состоится ее открытие.
По данным областного правительства, благодаря концессионному соглашению введена в эксплуатацию школа в Обнинске в микрорайоне Заовражье. Совместно с Корпоративной академией "Росатома" здесь открыты инженерные классы. По словам губернатора, такие школы – вклад в подготовку кадров, современных специалистов. Еще две школы строятся в микрорайоне Комфорт-парк в областном центре и в Людинове.
"Мы должны строить школы, если хотим развиваться, хотим, чтобы у наших детей и у нас было будущее", – подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Калужская областьЖильеРоссияКалужская областьБайконур (город)Владислав ШапшаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ПМЭФВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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