https://ria.ru/20240606/sostavlyayuschie-1951041905.html
РЭЦ выделяет три составляющих раскрытия экспортного потенциала ЮФО и СКФО
РЭЦ выделяет три составляющих раскрытия экспортного потенциала ЮФО и СКФО - РИА Новости, 06.06.2024
РЭЦ выделяет три составляющих раскрытия экспортного потенциала ЮФО и СКФО
Эффективную транспортно-логистическую инфраструктуру России возможно выстроить только при включении в совместную работу государства, национальных производителей РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:43
2024-06-06T15:43
2024-06-06T15:43
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российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Эффективную транспортно-логистическую инфраструктуру России возможно выстроить только при включении в совместную работу государства, национальных производителей и перевозчиков, а также иностранных партнеров из дружественных стран – на уровне как государства, так и бизнеса, рассказал вице–президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский в ходе ПМЭФ–2024.Говоря об экспортном потенциале СКФО и ЮФО, он отметил, что основной запрос от российского бизнеса к отрасли дорожного хозяйства заключается в создании внутри России разветвленной системы наземной доставки и распределения грузов к ключевым точкам выхода экспорта, в том числе необходимо расширение автодорожных подходов к портам АЧБ и Каспия, в частности, наиболее чувствительным в этом плане является Новороссийский транспортный узел. Кроме того, совершенствования требуют процедуры пограничного досмотра на автомобильных пунктах пропуска с сопредельными странами. А обслуживать международные грузопотоки и обеспечивать эффективную диспетчеризацию грузов в ЮФО и СКФО помогло бы развитие тыловых терминалов с функциями кросс–докинга."В этой связи наиболее эффективной видится совместная работа бизнеса, транспортников и государства в этом направлении: без запроса бизнеса невозможно прогнозировать перспективный грузопоток и рассчитывать экономику логистики, без перевозчиков и операторов инфраструктуры невозможно синхронизировать потребности в провозной мощности и планы по развитию транспортной инфраструктуры, без поддержки государства невозможно комплексно развивать эффективную транспортную систему, в том числе и во взаимодействии с сопредельными государствами. И РЭЦ видит себя своего рода точкой сборки всех инициатив и проблемных вопросов бизнеса (экспортеров и логистов) и обеспечения его коммуникации с государством для формирования пула важных для инфраструктуры экспорта проектов и выработки необходимых мер поддержки для их реализации", – сообщил Георгиевский в рамках круглого стола ГК "Автодор" "Новые смыслы автомобильных дорог: экспортный потенциал через создание скоростных маршрутов".По мнению вице-президента РЭЦ, процессы развития экономик "Глобального Юга" сопровождаются формированием новой инфраструктуры мировой торговли, и стратегически России важно содействовать этому процессу, в том числе в рамках международных объединений, таких как БРИКС и ШОС.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
https://ria.ru/20240605/rets-1950753239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, брикс, шос, скфо, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт
Экономика, Россия, БРИКС, ШОС, СКФО, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт, ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Эффективную транспортно-логистическую инфраструктуру России возможно выстроить только при включении в совместную работу государства, национальных производителей и перевозчиков, а также иностранных партнеров из дружественных стран – на уровне как государства, так и бизнеса, рассказал вице–президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский в ходе ПМЭФ–2024.
Говоря об экспортном потенциале СКФО и ЮФО, он отметил, что основной запрос от российского бизнеса к отрасли дорожного хозяйства заключается в создании внутри России разветвленной системы наземной доставки и распределения грузов к ключевым точкам выхода экспорта, в том числе необходимо расширение автодорожных подходов к портам АЧБ и Каспия, в частности, наиболее чувствительным в этом плане является Новороссийский транспортный узел. Кроме того, совершенствования требуют процедуры пограничного досмотра на автомобильных пунктах пропуска с сопредельными странами. А обслуживать международные грузопотоки и обеспечивать эффективную диспетчеризацию грузов в ЮФО и СКФО помогло бы развитие тыловых терминалов с функциями кросс–докинга.
"В этой связи наиболее эффективной видится совместная работа бизнеса, транспортников и государства в этом направлении: без запроса бизнеса невозможно прогнозировать перспективный грузопоток и рассчитывать экономику логистики, без перевозчиков и операторов инфраструктуры невозможно синхронизировать потребности в провозной мощности и планы по развитию транспортной инфраструктуры, без поддержки государства невозможно комплексно развивать эффективную транспортную систему, в том числе и во взаимодействии с сопредельными государствами. И РЭЦ видит себя своего рода точкой сборки всех инициатив и проблемных вопросов бизнеса (экспортеров и логистов) и обеспечения его коммуникации с государством для формирования пула важных для инфраструктуры экспорта проектов и выработки необходимых мер поддержки для их реализации", – сообщил Георгиевский в рамках круглого стола ГК "Автодор" "Новые смыслы автомобильных дорог: экспортный потенциал через создание скоростных маршрутов".
По мнению вице-президента РЭЦ, процессы развития экономик "Глобального Юга" сопровождаются формированием новой инфраструктуры мировой торговли, и стратегически России важно содействовать этому процессу, в том числе в рамках международных объединений, таких как БРИКС и ШОС.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.