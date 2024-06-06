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Порядка 40 соглашений планирует подписать делегация Подмосковья на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
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Новости Подмосковья
 
12:29 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/soglasheniya-1950956190.html
Порядка 40 соглашений планирует подписать делегация Подмосковья на ПМЭФ
Порядка 40 соглашений планирует подписать делегация Подмосковья на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Порядка 40 соглашений планирует подписать делегация Подмосковья на ПМЭФ
Делегация Подмосковья планирует подписать порядка 40 соглашений на общую сумму более 150 миллиардов рублей в рамках XXVII Петербургского международного... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:29
2024-06-06T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
китай
белоруссия
андрей воробьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Делегация Подмосковья планирует подписать порядка 40 соглашений на общую сумму более 150 миллиардов рублей в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В прошлом году на ПМЭФ мы заключили 36 соглашений на общую сумму свыше 150 миллиардов рублей. В этом году планируем сохранять темп – подпишем порядка 40 соглашений еще на более чем 150 миллиардов. Это даст Подмосковью свыше 10 тысяч новых рабочих мест", - сказал Воробьев в рамках ПМЭФ, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По словам губернатора, в планах делегации - подписание ряда соглашений с партнёрами из Китая, Белоруссии, а также с Новгородской и Вологодской областями. Гостями ПМЭФ в 2024 году стали представители 139 стран - более 18,6 тысячи человек. Главная тема: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. -0-
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китай
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), китай, белоруссия, андрей воробьев, пмэф
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай, Белоруссия, Андрей Воробьев, ПМЭФ

Порядка 40 соглашений планирует подписать делегация Подмосковья на ПМЭФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПорядка 40 соглашений планирует подписать делегация Подмосковья на ПМЭФ
Порядка 40 соглашений планирует подписать делегация Подмосковья на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Делегация Подмосковья планирует подписать порядка 40 соглашений на общую сумму более 150 миллиардов рублей в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В прошлом году на ПМЭФ мы заключили 36 соглашений на общую сумму свыше 150 миллиардов рублей. В этом году планируем сохранять темп – подпишем порядка 40 соглашений еще на более чем 150 миллиардов. Это даст Подмосковью свыше 10 тысяч новых рабочих мест", - сказал Воробьев в рамках ПМЭФ, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По словам губернатора, в планах делегации - подписание ряда соглашений с партнёрами из Китая, Белоруссии, а также с Новгородской и Вологодской областями.
Гостями ПМЭФ в 2024 году стали представители 139 стран - более 18,6 тысячи человек. Главная тема: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. -0-
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