https://ria.ru/20240606/soglasheniya-1950956190.html

Порядка 40 соглашений планирует подписать делегация Подмосковья на ПМЭФ

Порядка 40 соглашений планирует подписать делегация Подмосковья на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Порядка 40 соглашений планирует подписать делегация Подмосковья на ПМЭФ

Делегация Подмосковья планирует подписать порядка 40 соглашений на общую сумму более 150 миллиардов рублей в рамках XXVII Петербургского международного... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:29

2024-06-06T12:29

2024-06-06T12:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

китай

белоруссия

андрей воробьев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Делегация Подмосковья планирует подписать порядка 40 соглашений на общую сумму более 150 миллиардов рублей в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В прошлом году на ПМЭФ мы заключили 36 соглашений на общую сумму свыше 150 миллиардов рублей. В этом году планируем сохранять темп – подпишем порядка 40 соглашений еще на более чем 150 миллиардов. Это даст Подмосковью свыше 10 тысяч новых рабочих мест", - сказал Воробьев в рамках ПМЭФ, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По словам губернатора, в планах делегации - подписание ряда соглашений с партнёрами из Китая, Белоруссии, а также с Новгородской и Вологодской областями. Гостями ПМЭФ в 2024 году стали представители 139 стран - более 18,6 тысячи человек. Главная тема: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. -0-

https://ria.ru/20240605/pmef-2024-1950535863.html

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китай

белоруссия

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), китай, белоруссия, андрей воробьев, пмэф