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Липецкая область подписала соглашения о развитии сотрудничества - РИА Новости, 06.06.2024
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Липецкая область
 
19:22 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951134462.html
Липецкая область подписала соглашения о развитии сотрудничества
Липецкая область подписала соглашения о развитии сотрудничества - РИА Новости, 06.06.2024
Липецкая область подписала соглашения о развитии сотрудничества
Несколько соглашений о продолжении сотрудничества и развитии производств на территории Липецкой области подписал губернатор Игорь Артамонов в рамках XXVII... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:22
2024-06-06T19:22
липецкая область
липецкая область
россия
экономика
игорь артамонов
x5 retail group
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ЛИПЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Несколько соглашений о продолжении сотрудничества и развитии производств на территории Липецкой области подписал губернатор Игорь Артамонов в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соглашение, подписанное губернатором с промышленной группой "Гермес", предполагает укрупнение производства на 50%. В планах компании расширение ассортимента выпускаемых промышленных котлов и увеличение общего объема выпуска продукции. Размер инвестиций составит около 500 миллионов рублей. Планируется создание 25 новых рабочих мест. "Компания хорошо себя зарекомендовала в регионе. Производство современное, достойные зарплаты. Предприятие сотрудничает с нашими образовательными учреждениями, берет студентов на практику и стажировку с дальнейшим трудоустройством, помогает Грязинскому техническому колледжу с оборудованием, на котором практикуются будущие сотрудники завода", – отметил Артамонов по итогам подписания. Как сообщили в пресс-службе, еще одно соглашение губернатор подписал с компанией X5 Group. Продолжение сотрудничества позволит повысить инвестиционную привлекательность Липецкой области, развитие розничной торговли, а также продвижение продукции и увеличение товарооборота местных производителей. "Вместе с ретейлером в ноябре 2022 года запустили проект "Агрегатор" для фермеров Липецкой области, чтобы они могли без посредников поставлять свою продукцию на прилавки сети. Он оказался успешным. Местные производители поставляют в сеть яблоки, овощи, зелень, колбасные изделия, молочную продукцию. А жители могут купить качественные местные продукты. По примеру Липецкой области "Агрегатор" внедряют в регионах России. Продолжим эту работу. Будем расширять ассортимент и вовлекать еще больше фермеров", – процитировали Артамонова в пресс-службе регионального правительства. Также губернатор подписал соглашение с председателем совета директоров ООО "Лебедяньмолоко" Александром Кремневым. За последние девять лет компания уже инвестировала более 10 миллиардов рублей в производство. В ближайшие два года инвестор направит на комплексную реконструкцию завода еще 2,2 миллиарда рублей, что позволит увеличить мощности переработки сырого молока до одной тысячи тонн в сутки и создать 50 новых рабочих мест. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/investitsii-1950996223.html
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липецкая область, россия, экономика, игорь артамонов, x5 retail group
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Экономика, Игорь Артамонов, X5 Retail Group

Липецкая область подписала соглашения о развитии сотрудничества

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Несколько соглашений о продолжении сотрудничества и развитии производств на территории Липецкой области подписал губернатор Игорь Артамонов в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Соглашение, подписанное губернатором с промышленной группой "Гермес", предполагает укрупнение производства на 50%. В планах компании расширение ассортимента выпускаемых промышленных котлов и увеличение общего объема выпуска продукции. Размер инвестиций составит около 500 миллионов рублей. Планируется создание 25 новых рабочих мест.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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"Компания хорошо себя зарекомендовала в регионе. Производство современное, достойные зарплаты. Предприятие сотрудничает с нашими образовательными учреждениями, берет студентов на практику и стажировку с дальнейшим трудоустройством, помогает Грязинскому техническому колледжу с оборудованием, на котором практикуются будущие сотрудники завода", – отметил Артамонов по итогам подписания.
Как сообщили в пресс-службе, еще одно соглашение губернатор подписал с компанией X5 Group. Продолжение сотрудничества позволит повысить инвестиционную привлекательность Липецкой области, развитие розничной торговли, а также продвижение продукции и увеличение товарооборота местных производителей.
«
"Вместе с ретейлером в ноябре 2022 года запустили проект "Агрегатор" для фермеров Липецкой области, чтобы они могли без посредников поставлять свою продукцию на прилавки сети. Он оказался успешным. Местные производители поставляют в сеть яблоки, овощи, зелень, колбасные изделия, молочную продукцию. А жители могут купить качественные местные продукты. По примеру Липецкой области "Агрегатор" внедряют в регионах России. Продолжим эту работу. Будем расширять ассортимент и вовлекать еще больше фермеров", – процитировали Артамонова в пресс-службе регионального правительства.
Также губернатор подписал соглашение с председателем совета директоров ООО "Лебедяньмолоко" Александром Кремневым. За последние девять лет компания уже инвестировала более 10 миллиардов рублей в производство. В ближайшие два года инвестор направит на комплексную реконструкцию завода еще 2,2 миллиарда рублей, что позволит увеличить мощности переработки сырого молока до одной тысячи тонн в сутки и создать 50 новых рабочих мест.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Вчера, 17:32
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияЭкономикаИгорь АртамоновX5 Retail Group
 
 
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