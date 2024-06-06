https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951134462.html

Липецкая область подписала соглашения о развитии сотрудничества

Липецкая область подписала соглашения о развитии сотрудничества - РИА Новости, 06.06.2024

Липецкая область подписала соглашения о развитии сотрудничества

Несколько соглашений о продолжении сотрудничества и развитии производств на территории Липецкой области подписал губернатор Игорь Артамонов в рамках XXVII... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:22

2024-06-06T19:22

2024-06-06T19:22

липецкая область

липецкая область

россия

экономика

игорь артамонов

x5 retail group

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ЛИПЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Несколько соглашений о продолжении сотрудничества и развитии производств на территории Липецкой области подписал губернатор Игорь Артамонов в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соглашение, подписанное губернатором с промышленной группой "Гермес", предполагает укрупнение производства на 50%. В планах компании расширение ассортимента выпускаемых промышленных котлов и увеличение общего объема выпуска продукции. Размер инвестиций составит около 500 миллионов рублей. Планируется создание 25 новых рабочих мест. "Компания хорошо себя зарекомендовала в регионе. Производство современное, достойные зарплаты. Предприятие сотрудничает с нашими образовательными учреждениями, берет студентов на практику и стажировку с дальнейшим трудоустройством, помогает Грязинскому техническому колледжу с оборудованием, на котором практикуются будущие сотрудники завода", – отметил Артамонов по итогам подписания. Как сообщили в пресс-службе, еще одно соглашение губернатор подписал с компанией X5 Group. Продолжение сотрудничества позволит повысить инвестиционную привлекательность Липецкой области, развитие розничной торговли, а также продвижение продукции и увеличение товарооборота местных производителей. "Вместе с ретейлером в ноябре 2022 года запустили проект "Агрегатор" для фермеров Липецкой области, чтобы они могли без посредников поставлять свою продукцию на прилавки сети. Он оказался успешным. Местные производители поставляют в сеть яблоки, овощи, зелень, колбасные изделия, молочную продукцию. А жители могут купить качественные местные продукты. По примеру Липецкой области "Агрегатор" внедряют в регионах России. Продолжим эту работу. Будем расширять ассортимент и вовлекать еще больше фермеров", – процитировали Артамонова в пресс-службе регионального правительства. Также губернатор подписал соглашение с председателем совета директоров ООО "Лебедяньмолоко" Александром Кремневым. За последние девять лет компания уже инвестировала более 10 миллиардов рублей в производство. В ближайшие два года инвестор направит на комплексную реконструкцию завода еще 2,2 миллиарда рублей, что позволит увеличить мощности переработки сырого молока до одной тысячи тонн в сутки и создать 50 новых рабочих мест. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/investitsii-1950996223.html

https://ria.ru/20240606/elektrotransport-1951093304.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

липецкая область, россия, экономика, игорь артамонов, x5 retail group