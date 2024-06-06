https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951093050.html

Липецкая область подписала соглашения о реализации проектов по туризму

Липецкая область подписала соглашения о реализации проектов по туризму - РИА Новости, 06.06.2024

Липецкая область подписала соглашения о реализации проектов по туризму

Соглашения о реализации двух крупных инвестиционных проектов в сфере туризма на сумму 8,5 миллиарда рублей подписала в четверг Липецкая область на полях XXVII... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:31

2024-06-06T17:31

2024-06-06T17:31

липецкая область

коммерческая недвижимость

задонский район

липецкая область

дон

игорь артамонов

пмэф

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ЛИПЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Соглашения о реализации двух крупных инвестиционных проектов в сфере туризма на сумму 8,5 миллиарда рублей подписала в четверг Липецкая область на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глав региона Игорь Артамонов. Как отметил губернатор, оба инвестиционных проекта будут реализованы в Задонском районе Липецкой области. Первый проект – строительство крупного туристического кластера компанией "Скит". За четыре года инвестор планирует возвести 200 модульных домов, четыре бассейна – открытых и закрытых, банный комплекс с кабинетами для массажа и спа-процедур. Также на территории кластера будет ресторан, спортивно-оздоровительная зона, пристань и площадка для ловли рыбы на Дону. По словам Артамонова, на реализацию проекта инвестор планирует направить 6 миллиардов рублей, будет создано около 600 новых рабочих мест. "В Задонском районе много паломников, на Кудыкину гору люди приезжают семьями, проводятся интересные фестивали. Мы хотим создать условия, которые подойдут для отдыха людей разного возраста и разных интересов. И, чтобы было интересно не только гостям из других регионов, но и жителям области. Туристический кластер во многом решит эту задачу", – прокомментировал глава региона. Как сообщил Артамонов, инвестором второго, не менее значимого проекта, станет агрохолдинг "БЭЗРК-Белгранкорм", который планирует направить 2,5 миллиарда рублей на восстановление имения Хвостовых в Задонском районе. В рамках проекта будет построен туристический комплекс с гостиницей на 15 номеров, рестораном, лечебно-оздоровительной и спа-зонами. Однако, учитывая то, что основным направлением деятельности компании является сельское хозяйство, то помимо восстановления усадьбы, вблизи поселка Колодезское, инвестор планирует развернуть диверсифицированное агропромышленное производство. По словам Артамонова, там будут выращивать хмель и разводить осетровых и лососевых рыб. Хмелеводческие плантации займут 200 гектаров с годовым производством сырья до 400 тонн. В прудах с общим водным зеркалом более трех гектаров будут производить до 190 тонн аквакультуры. Объем инвестиций в проект составит 2,5 миллиарда рублей. Планируется, что он будет реализован в течение шести лет и позволит создать 50 новых рабочих мест. "Этот проект имеет большое значение и для развития сельскохозяйственной отрасли, и для туризма региона. Концепция восстановленной усадьбы очень красивая. Думаю, отдых здесь многим понравится и запомнится. Но самое важное, что мы сможем возродить культурное наследие, сохранить его и вдохнуть новую жизнь в окрестные территории", - подчеркнул Артамонов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html

https://ria.ru/20240605/soglashenie-1950726774.html

задонский район

липецкая область

дон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коммерческая недвижимость, задонский район, липецкая область, дон, игорь артамонов, пмэф