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ВТБ и "Автоваз" на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:10 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/soglashenie-1950993335.html
ВТБ и "Автоваз" на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ и "Автоваз" на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024
ВТБ и "Автоваз" на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и президент АО "Автоваз" Максим Соколов на полях ПМЭФ подписали соглашение о... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:10
2024-06-06T14:10
пмэф-2024
технологии
максим соколов
автоваз
втб (банк)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и президент АО "Автоваз" Максим Соколов на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между банком и компанией, сообщили в пресс-службе банка. В соответствии с документом, банк готов обеспечить автопроизводителю весь комплекс банковских услуг, содействовать во внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности "Автоваза", расширить взаимодействие в части документарных операций и кредитования с целью финансирования текущей и инвестиционной деятельности, осуществлять международные расчеты. За годы сотрудничества банк стал одним из основных финансовых партнеров компаний группы "Автоваз". В текущих условиях трансформации автомобильного рынка банк оказывает поддержку в расчетах "Автоваза" с иностранными партнерами. "Поддержка отечественной автомобильной промышленности и укрепление технологического суверенитета - одна из приоритетных задач, поставленных государством. И ВТБ участвует в реализации этой задачи, предоставляя "Автовазу" самые современные банковские сервисы и финансовые услуги. Это способствует технологическому обновлению и увеличению объемов производства предприятия", - приводит пресс-служба слова Лукьяненко. В свою очередь, Соколов поблагодарил банк за долговременное плодотворное сотрудничество, а также оказываемую поддержку в международных расчетах и налаживании устойчивых связей с партнерами из дружественных стран для производства автомобилей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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технологии, максим соколов, автоваз, втб (банк)
ПМЭФ-2024, Технологии, Максим Соколов, АвтоВАЗ, ВТБ (банк)

ВТБ и "Автоваз" на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : АО "АВТОВАЗ"ВТБ и "Автоваз" на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ и Автоваз на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
ВТБ и "Автоваз" на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и президент АО "Автоваз" Максим Соколов на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между банком и компанией, сообщили в пресс-службе банка.
В соответствии с документом, банк готов обеспечить автопроизводителю весь комплекс банковских услуг, содействовать во внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности "Автоваза", расширить взаимодействие в части документарных операций и кредитования с целью финансирования текущей и инвестиционной деятельности, осуществлять международные расчеты.
Офис ВТБ
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4 июня, 10:25
За годы сотрудничества банк стал одним из основных финансовых партнеров компаний группы "Автоваз". В текущих условиях трансформации автомобильного рынка банк оказывает поддержку в расчетах "Автоваза" с иностранными партнерами.
«
"Поддержка отечественной автомобильной промышленности и укрепление технологического суверенитета - одна из приоритетных задач, поставленных государством. И ВТБ участвует в реализации этой задачи, предоставляя "Автовазу" самые современные банковские сервисы и финансовые услуги. Это способствует технологическому обновлению и увеличению объемов производства предприятия", - приводит пресс-служба слова Лукьяненко.
В свою очередь, Соколов поблагодарил банк за долговременное плодотворное сотрудничество, а также оказываемую поддержку в международных расчетах и налаживании устойчивых связей с партнерами из дружественных стран для производства автомобилей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ТехнологииМаксим СоколовАвтоВАЗВТБ (банк)
 
 
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