https://ria.ru/20240606/soglashenie-1950984044.html

Соглашение о строительстве причала в Самарской области подписали на ПМЭФ

Соглашение о строительстве причала в Самарской области подписали на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Соглашение о строительстве причала в Самарской области подписали на ПМЭФ

Правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "ЭФКО" о строительстве причала и модернизации маслозавода, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:29

2024-06-06T13:29

2024-06-06T13:29

пмэф-2024

технологии

самарская область

россия

поволжье

вячеслав федорищев

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950983774_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69d4ec2622e78aa8c96347865d4c651c.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "ЭФКО" о строительстве причала и модернизации маслозавода, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках соглашения компания модернизирует один из самых крупных маслоэкстракционных заводов (МЭЗ) в России – Тольяттинский комбинат пищевых продуктов. Благодаря этому производительность ТКПП вырастет в полтора раза, до 3 тысяч тонн масличных в сутки. Также в ближайшее время завод сможет перерабатывать одновременно сразу две культуры, увеличатся мощности по хранению сырья и готовой продукции. Выгодное географическое положение завода открывает перспективу поставок сырья по Волго-Донскому речному бассейну, а также экспорта готовой продукции в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья. Для развития этого направления "ЭФКО" построит речной причал на Волге. Соглашение направлено на развитие пищевой перерабатывающей промышленности и всего агропромышленного комплекса Самарской области. К тому же проект создаст порядка 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 11 миллиардов рублей. Подписи в документе поставили врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и директор по стратегическому развитию "ЭФКО" Владислав Романцев. "Новый проект в Самарской области ориентирован не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Поэтому мы будем и наращивать объемы производства, и развивать транспортную инфраструктуру. В течение двух лет планируем строительство речного терминала с возможностью отгрузки масла и шрота напрямую с завода по наиболее перспективным направлениям, включая Иран", - сказал Романцев. Он добавил, что поставки на экспорт по Волге будут осуществляться по международному транспортному коридору "Север-Юг". Таким образом, проект способствует решению задач по увеличению объемов производства продукции АПК и наращиванию экспорта. "При этом речь идет о продуктах переработки как подсолнечника, так и сои – на фоне ввода в оборот новых земель на орошение в Поволжье. Наша приоритетная задача – чтобы в ближайшие несколько лет Россия полностью закрыла внутреннюю потребность по сое и соевому шроту и перешла к активной работе в экспортной модели", – подчеркнул Романцев. Он уверен, что у всего Поволжья, у Самарской области в первую очередь огромный потенциал по наращиванию объемов производства сои, особенно на мелиоративных землях. "Уверен, что дальнейшее развитие Тольяттинского комбината пищевых продуктов будет сильным и успешным. Это новые рабочие места, но это еще и кооперация. Это уверенность в том, что наш бюджет будет пополняться и далее", – подчеркнул Федорищев. Он добавил, что с руководством компании уже намечены дальнейшие планы по развитию в рамках сотрудничества, которые будут последовательно реализовываться. В сентябре прошлого года состоялся запуск первой очереди ТКПП. Завод был построен за полтора года, дополнительно оснащен современными высокопроизводительными мощностями по комплексной очистке и фасовке масел. Комбинат рассчитан на переработку 600 тысяч тонн масличных в год. Открытие комбината обеспечило создание более 700 рабочих мест. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231110/turisticheskie_kompleksy-1908640576.html

https://ria.ru/20240327/zamorozka-1936188141.html

https://ria.ru/20231116/dorozhnyy_natsproekt-1909859651.html

самарская область

россия

поволжье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, самарская область, россия, поволжье, вячеслав федорищев, пмэф