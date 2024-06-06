https://ria.ru/20240606/soglashenie-1950984044.html
Соглашение о строительстве причала в Самарской области подписали на ПМЭФ
Соглашение о строительстве причала в Самарской области подписали на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Соглашение о строительстве причала в Самарской области подписали на ПМЭФ
Правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "ЭФКО" о строительстве причала и модернизации маслозавода, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:29
2024-06-06T13:29
2024-06-06T13:29
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технологии
самарская область
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поволжье
вячеслав федорищев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "ЭФКО" о строительстве причала и модернизации маслозавода, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках соглашения компания модернизирует один из самых крупных маслоэкстракционных заводов (МЭЗ) в России – Тольяттинский комбинат пищевых продуктов. Благодаря этому производительность ТКПП вырастет в полтора раза, до 3 тысяч тонн масличных в сутки. Также в ближайшее время завод сможет перерабатывать одновременно сразу две культуры, увеличатся мощности по хранению сырья и готовой продукции. Выгодное географическое положение завода открывает перспективу поставок сырья по Волго-Донскому речному бассейну, а также экспорта готовой продукции в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья. Для развития этого направления "ЭФКО" построит речной причал на Волге. Соглашение направлено на развитие пищевой перерабатывающей промышленности и всего агропромышленного комплекса Самарской области. К тому же проект создаст порядка 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 11 миллиардов рублей. Подписи в документе поставили врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и директор по стратегическому развитию "ЭФКО" Владислав Романцев. "Новый проект в Самарской области ориентирован не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Поэтому мы будем и наращивать объемы производства, и развивать транспортную инфраструктуру. В течение двух лет планируем строительство речного терминала с возможностью отгрузки масла и шрота напрямую с завода по наиболее перспективным направлениям, включая Иран", - сказал Романцев. Он добавил, что поставки на экспорт по Волге будут осуществляться по международному транспортному коридору "Север-Юг". Таким образом, проект способствует решению задач по увеличению объемов производства продукции АПК и наращиванию экспорта. "При этом речь идет о продуктах переработки как подсолнечника, так и сои – на фоне ввода в оборот новых земель на орошение в Поволжье. Наша приоритетная задача – чтобы в ближайшие несколько лет Россия полностью закрыла внутреннюю потребность по сое и соевому шроту и перешла к активной работе в экспортной модели", – подчеркнул Романцев. Он уверен, что у всего Поволжья, у Самарской области в первую очередь огромный потенциал по наращиванию объемов производства сои, особенно на мелиоративных землях. "Уверен, что дальнейшее развитие Тольяттинского комбината пищевых продуктов будет сильным и успешным. Это новые рабочие места, но это еще и кооперация. Это уверенность в том, что наш бюджет будет пополняться и далее", – подчеркнул Федорищев. Он добавил, что с руководством компании уже намечены дальнейшие планы по развитию в рамках сотрудничества, которые будут последовательно реализовываться. В сентябре прошлого года состоялся запуск первой очереди ТКПП. Завод был построен за полтора года, дополнительно оснащен современными высокопроизводительными мощностями по комплексной очистке и фасовке масел. Комбинат рассчитан на переработку 600 тысяч тонн масличных в год. Открытие комбината обеспечило создание более 700 рабочих мест. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231110/turisticheskie_kompleksy-1908640576.html
https://ria.ru/20240327/zamorozka-1936188141.html
https://ria.ru/20231116/dorozhnyy_natsproekt-1909859651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, самарская область, россия, поволжье, вячеслав федорищев, пмэф
ПМЭФ-2024, Технологии, Самарская область, Россия, Поволжье, Вячеслав Федорищев, ПМЭФ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "ЭФКО" о строительстве причала и модернизации маслозавода, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума.
В рамках соглашения компания модернизирует один из самых крупных маслоэкстракционных заводов (МЭЗ) в России
– Тольяттинский комбинат пищевых продуктов. Благодаря этому производительность ТКПП вырастет в полтора раза, до 3 тысяч тонн масличных в сутки. Также в ближайшее время завод сможет перерабатывать одновременно сразу две культуры, увеличатся мощности по хранению сырья и готовой продукции.
Выгодное географическое положение завода открывает перспективу поставок сырья по Волго-Донскому речному бассейну, а также экспорта готовой продукции в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья
. Для развития этого направления "ЭФКО" построит речной причал на Волге.
Соглашение направлено на развитие пищевой перерабатывающей промышленности и всего агропромышленного комплекса Самарской области. К тому же проект создаст порядка 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 11 миллиардов рублей. Подписи в документе поставили врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев
и директор по стратегическому развитию "ЭФКО" Владислав Романцев.
"Новый проект в Самарской области ориентирован не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Поэтому мы будем и наращивать объемы производства, и развивать транспортную инфраструктуру. В течение двух лет планируем строительство речного терминала с возможностью отгрузки масла и шрота напрямую с завода по наиболее перспективным направлениям, включая Иран", - сказал Романцев.
Он добавил, что поставки на экспорт по Волге будут осуществляться по международному транспортному коридору "Север-Юг". Таким образом, проект способствует решению задач по увеличению объемов производства продукции АПК и наращиванию экспорта.
"При этом речь идет о продуктах переработки как подсолнечника, так и сои – на фоне ввода в оборот новых земель на орошение в Поволжье
. Наша приоритетная задача – чтобы в ближайшие несколько лет Россия полностью закрыла внутреннюю потребность по сое и соевому шроту и перешла к активной работе в экспортной модели", – подчеркнул Романцев.
Он уверен, что у всего Поволжья, у Самарской области в первую очередь огромный потенциал по наращиванию объемов производства сои, особенно на мелиоративных землях.
"Уверен, что дальнейшее развитие Тольяттинского комбината пищевых продуктов будет сильным и успешным. Это новые рабочие места, но это еще и кооперация. Это уверенность в том, что наш бюджет будет пополняться и далее", – подчеркнул Федорищев.
Он добавил, что с руководством компании уже намечены дальнейшие планы по развитию в рамках сотрудничества, которые будут последовательно реализовываться.
В сентябре прошлого года состоялся запуск первой очереди ТКПП. Завод был построен за полтора года, дополнительно оснащен современными высокопроизводительными мощностями по комплексной очистке и фасовке масел. Комбинат рассчитан на переработку 600 тысяч тонн масличных в год. Открытие комбината обеспечило создание более 700 рабочих мест.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.