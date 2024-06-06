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Соглашение о производстве БПЛА в Тверской области подписано на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
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Тверская область
 
13:57 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/soglashenie--1950994553.html
Соглашение о производстве БПЛА в Тверской области подписано на ПМЭФ
Соглашение о производстве БПЛА в Тверской области подписано на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Соглашение о производстве БПЛА в Тверской области подписано на ПМЭФ
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал соглашение с генеральным директором АО "Национальный... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:57
2024-06-06T13:57
тверская область
технологии
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал соглашение с генеральным директором АО "Национальный институт авиационных технологий" (НИАТ) Андреем Поповым об открытии производства беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба правительства региона. На площадке инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" в Твери будет создан кластер для разработки и выпуска БПЛА, а также комплектующих для авиации, высокоточных станков. Предусмотрен ввод цехов различной направленности – механообработки, композитных технологий, гальваники, послойного синтеза, цифрового литья и других. "Планируем выпускать комплектующие для гражданской авиации. Уже идет взаимодействие с крупнейшими авиапроизводителями РФ. Очень важно, что авиапромышленность является агрегатором развития всех современных направлений, о чем говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. Поэтому считаем, что размещение и развитие у нас такого производства будет способствовать кооперации между высокотехнологичными отраслями", – сказал Руденя. Объем вложений в инвестпроект составит более 3,5 миллиарда рублей. Будет создано не менее 120 высокотехнологичных рабочих мест с перспективой их дальнейшего увеличения. Как подчеркнул губернатор, правительство Тверской области окажет АО "НИАТ" все необходимое содействие для реализации проекта в планируемые сроки – ввести объекты планируется в 2025 году. В частности, это подключение к инженерной инфраструктуре, освобождение от уплаты налога на имущество на пять лет и другие. "В последние годы серьезно развивается производственная часть нашего института. В основном всегда занимались технологиями и наукой. Сейчас переходим, в том числе к серийному производству деталей для авиационной техники. Для дальнейшего развития искали возможности строительства новых мощностей с комфортными условиями. В Тверской области создана хорошая площадка, оказывается поддержка – обеспечено все для того, чтобы развивать крупное производство. Есть и квалифицированные кадры", – отметил Попов. АО "НИАТ" занимается разработкой новых технологических процессов авиационного производства и специального оборудования, отработкой на технологичность новых изделий авиапромышленности и вводом их в серийное производство. Всего компанией разработано и сопровождается около 1200 технологий. Кроме того, институт участвует в основных авиационных проектах: сухой Суперджет SSJ new, ТУ-214, Ил-96 400 и других.
https://ria.ru/20240605/kareliya-1950732033.html
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технологии, тверь, россия, игорь руденя, андрей попов, владимир путин, ту-214, ил-96, пмэф
Тверская область, Технологии, Тверь, Россия, Игорь Руденя, Андрей Попов, Владимир Путин, Ту-214, Ил-96, ПМЭФ

Соглашение о производстве БПЛА в Тверской области подписано на ПМЭФ

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСоглашение о производстве БПЛА в Тверской области подписано на ПМЭФ
Соглашение о производстве БПЛА в Тверской области подписано на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Соглашение о производстве БПЛА в Тверской области подписано на ПМЭФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал соглашение с генеральным директором АО "Национальный институт авиационных технологий" (НИАТ) Андреем Поповым об открытии производства беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
На площадке инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" в Твери будет создан кластер для разработки и выпуска БПЛА, а также комплектующих для авиации, высокоточных станков. Предусмотрен ввод цехов различной направленности – механообработки, композитных технологий, гальваники, послойного синтеза, цифрового литья и других.
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"Планируем выпускать комплектующие для гражданской авиации. Уже идет взаимодействие с крупнейшими авиапроизводителями РФ. Очень важно, что авиапромышленность является агрегатором развития всех современных направлений, о чем говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. Поэтому считаем, что размещение и развитие у нас такого производства будет способствовать кооперации между высокотехнологичными отраслями", – сказал Руденя.
Объем вложений в инвестпроект составит более 3,5 миллиарда рублей. Будет создано не менее 120 высокотехнологичных рабочих мест с перспективой их дальнейшего увеличения.
Как подчеркнул губернатор, правительство Тверской области окажет АО "НИАТ" все необходимое содействие для реализации проекта в планируемые сроки – ввести объекты планируется в 2025 году. В частности, это подключение к инженерной инфраструктуре, освобождение от уплаты налога на имущество на пять лет и другие.
"В последние годы серьезно развивается производственная часть нашего института. В основном всегда занимались технологиями и наукой. Сейчас переходим, в том числе к серийному производству деталей для авиационной техники. Для дальнейшего развития искали возможности строительства новых мощностей с комфортными условиями. В Тверской области создана хорошая площадка, оказывается поддержка – обеспечено все для того, чтобы развивать крупное производство. Есть и квалифицированные кадры", – отметил Попов.
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АО "НИАТ" занимается разработкой новых технологических процессов авиационного производства и специального оборудования, отработкой на технологичность новых изделий авиапромышленности и вводом их в серийное производство.
Всего компанией разработано и сопровождается около 1200 технологий. Кроме того, институт участвует в основных авиационных проектах: сухой Суперджет SSJ new, ТУ-214, Ил-96 400 и других.
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Тверская областьТехнологииТверьРоссияИгорь РуденяАндрей ПоповВладимир ПутинТу-214Ил-96ПМЭФ
 
 
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