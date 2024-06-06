https://ria.ru/20240606/sobyanin-1951032265.html
Собянин заявил о возвращении инвесторов в Москву
Собянин заявил о возвращении инвесторов в Москву - РИА Новости, 06.06.2024
Собянин заявил о возвращении инвесторов в Москву
Правительство Москвы видит тенденцию возвращения инвесторов, работающих в области промышленности, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РБК на полях... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:21
2024-06-06T15:21
2024-06-06T15:21
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экономика
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Правительство Москвы видит тенденцию возвращения инвесторов, работающих в области промышленности, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума. "Мы видим тенденцию, как многие инвесторы, работающие в области промышленности, начали возвращаться в Москву. Конечно, это такое движение двустороннее, мы сами инициируем эти вещи, процессы. Сами поощряем эти процессы, помогаем", - сказал Собянин. Он отметил, что в таких городах, как Москва, сосредоточен огромный научный, промышленный и кадровый потенциал. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240530/proizvodstvo-1949484388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, сергей собянин
ПМЭФ-2024, Экономика, Москва, Сергей Собянин
Собянин заявил о возвращении инвесторов в Москву
Мэр Москвы Собянин заявил о тенденции возвращения инвесторов в Москву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости.
Правительство Москвы видит тенденцию возвращения инвесторов, работающих в области промышленности, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РБК
на полях Петербургского международного экономического форума.
"Мы видим тенденцию, как многие инвесторы, работающие в области промышленности, начали возвращаться в Москву. Конечно, это такое движение двустороннее, мы сами инициируем эти вещи, процессы. Сами поощряем эти процессы, помогаем", - сказал Собянин.
Он отметил, что в таких городах, как Москва, сосредоточен огромный научный, промышленный и кадровый потенциал.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.