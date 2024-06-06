https://ria.ru/20240606/sobyanin-1951032265.html

Собянин заявил о возвращении инвесторов в Москву

Собянин заявил о возвращении инвесторов в Москву - РИА Новости, 06.06.2024

Собянин заявил о возвращении инвесторов в Москву

Правительство Москвы видит тенденцию возвращения инвесторов, работающих в области промышленности, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РБК на полях... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:21

2024-06-06T15:21

2024-06-06T15:21

пмэф-2024

экономика

москва

сергей собянин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Правительство Москвы видит тенденцию возвращения инвесторов, работающих в области промышленности, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума. "Мы видим тенденцию, как многие инвесторы, работающие в области промышленности, начали возвращаться в Москву. Конечно, это такое движение двустороннее, мы сами инициируем эти вещи, процессы. Сами поощряем эти процессы, помогаем", - сказал Собянин. Он отметил, что в таких городах, как Москва, сосредоточен огромный научный, промышленный и кадровый потенциал. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240530/proizvodstvo-1949484388.html

https://ria.ru/20240604/peterburg-1950311656.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, сергей собянин